Бойова підготовка 92-ої ОШБр: бійці показали, що чекає окупантів на полі бою (відео)

Українські бійці підготовлювали свої позиції та відпрацьовували удари з різного озброєння. У ролику військові показали роботу бойової техніки.

Бійці 92-ої Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як готуються до боїв з російськими військовими. Відео показали в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Бойова підготовка особового складу 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка", — йшлося в повідомленні.

У ролику бійці показали, як відбувається їхня бойова підготовка. Зокрема, вони облаштовували свої позиції, закладали розтяжки з мінами. Штурмовики підготовлювали озброєння та відпрацьовували удари з різної зброї, після чого в небо здіймався густий чорний дим.

Також силовики вели перестрілку зі своїх позицій. Крім цього, військові показали роботу своєї бойової техніки. Під час тренувань українські військові відпрацьовували дії у випадку поранення товаришів. Свої навчання бійці 92-ої ОШБр закінчили, коли настали сутінки.

Нагадаємо, 25 вересня СтратКом ЗСУ показав, як бійці аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищували Збройні сили Російської Федерації на фронті. Українські військові скидали снаряди на особовий склад противника після того, як знаходили їх за допомогою безпілотних літальних апаратів.

24 вересня стало відомо про те, що українські військові знищили перший російський багатоцільовий легкий броньований тягач (БТ-ЛБ) із пусковими установками комплексу А-22 "Вогонь", який призначений для вогнеметних та запалювальних операцій на кораблях. Це сталося на лівому березі Херсонської області. Зокрема, для удару ЗСУ могли використати FPV-дрон або безпілотник із можливістю скидання боєприпасів.