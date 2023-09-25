У Львові викрили ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО, — СБУ

Порушник давав необґрунтовані вказівки підлеглим щодо розукомплектування комплексів ППО на майже 2,4 млн бюджетних грн, розповіли в спецслужбі.

Правоохоронці викрили у Львові колишнього керівника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО напередодні масштабного вторгнення Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Порушник своїми діями завдав збитків на майже 2,4 млн бюджетних грн. Саме у стільки обійшлося фактичне "роззброєння".

До початку 2022 року порушник давав необґрунтовані вказівки підлеглим. Вони стосувалися розукомплектування комплексів ППО. Системи привозили на це підприємство для модернізації або ремонту. Потім чоловік привласнював "списані" деталі, у яких була значна частина дорогоцінних металів.

Злочинні схеми правоохоронці згодом викрили. Посадовець негативно вплинув на обороноздатність України.

Розслідування обставин порушення триває. Колишньому посадовцю підприємства загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Його також перевіряють на причетність до співпраці з російськими спецслужбами.

Заходи з викриття оборудки проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що СБУ затримала агента ФСБ РФ, який шукав собі поплічників із в'язниці на Львівщині. Кіберфахівці відомства викрили агента Росії, який, відбуваючи покарання у виправній колонії, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру Львівської області.

У Києві 4 вересня викрили схему допомоги ухилянтам. До порушення були причетні завідувачка медцентру та посадовиця столичного ТЦК. Вони допомагали "клієнтам" уникати призову, отримуючи хабарі через посередника.