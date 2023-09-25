"Найкращий варіант": працівник ТЦК влігся під колеса, щоб вручити повістку, — соцмережі (відео)

У Запорізькій області працівники ТЦК намагались вручити повістку чоловіку, який перебував у кабіні автомобіля. Під час цього процесу один з працівників упав під колеса авто.

В Україні тривають мобілізаційні заходи у зв'язку з воєнним станом, якій продовжено до 15 листопада 2023 року. Працівники ТЦК та СП патрулюють вулицями населених пунктів, намагаючись вручити повістки військовозобов'язаним громадянам. На одному з відео, знятому у Запорізькій області, військкоми "впали під колеса", щоб вручити повістку. Кадри спілкування на дорозі оприлюднено в одному з українських пабліків.

На відео видно, як троє чоловіків у військовій формі оточили автомобіль з номерами Запорізької області. За кермо авто — жінка, поруч з нею — чоловік. Один з військових стоїть поруч з вікном водія і тримає в руках якісь папери. У певний момент він раптово б'є долонею по даху авто. Відразу після того один з військових падає перед капотом, потім встає.

Голос за кадром коментує запис. Зі слів автора відео, спершу за кермом був чоловік, який пізніше помінявся місцями з жінкою. Тим часом працівнику ТЦК вручили посвідчення водія. Потім лунає твердження, що військком "спеціально упав під машину". Врешті свідок говорить, що "іде надавати юридичну допомогу".

Автор допису вказав, що, схоже, працівники ТЦК вирішили, що "найкращий варіант" для вручення повістки — це "лягти під колеса автомобіля". Також зазначив, що події відбулись десь у Запоріжжі. Наразі немає офіційних пояснень щодо ситуації на відео. Також не відомо, коли саме і де його було знято.

Мобілізація в Україні: деталі

18-19 вересня у Самборі на Львівщині відбулась надзвичайна ситуація з двома чоловіками, яких перед цим затримали прикордонники. Чоловіки намагались незаконно перетнути кордон, але їх не дали цього зробити і доправили до ТЦК Самбора. Після цього, з їхніх слів, дві доби не випускали з приміщення і вимагали пройти військово-лікарську комісію. На одному з оприлюднених відео видно, як військовий наставляє зброю на невідомого чоловіка.

Пізніше стало відомо, що чоловіки-втікачі — мешканці Харкова. Працівників військкомату, які мали з ними справу, відсторонили від роботи, а ДБР відкрила проти них кримінальне провадження. Суд обрав для них запобіжний захід — перебування під домашнім арештом.

На сторінці Facebook ГО "Спілка ветеранів АТО" розповіли деталі спілкування, які не потрапили на відео. Стверджують, що один з затриманих ухилянтів ображав ЗСУ та людей, які воюють проти росіян.

Нагадуємо, на початку вересня військкоми пояснили, що відбувається під час спілкування з військовозобов'язаними, яких працівники ТЦК зустрічають на вулиці. Зокрема, їм пояснюють необхідність оновити дані у військкоматі та вручають повістку саме з цією метою. Тим часом тривають перевірки керівників військкоматів: в одного з них виявили вдома цілий арсенал зброї.