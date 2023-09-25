Путін поїде до Китаю разом з главами "Газпрому" та "Роснефти", – Reuters

Відомо, що Росія хоче укласти угоду з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.

Глави російських енергетичних компаній "Роснефть" і "Газпром" Ігор Сєчін та Олексій Міллер приєднаються до оточення президента Володимира Путіна під час його візиту до Китаю наступного місяця. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна, який приїжджав до Москви у березні.

Джерела повідомили, що в делегації також будуть інші високопоставлені російські енергетичні чиновники. Сєчін проведе власний енергетичний захід після візиту Путіна.

Зазначається, що Росія зміцнює свої зв'язки з Азією, особливо з економічним центром Китаєм, щоб компенсувати скорочення торгівлі з Європою, її традиційним покупцем нафти та газу після вторгнення в Україну.

Китайсько-російська торгівля різко зросла з лютого 2022 року. Росія продала азійським країнам, включаючи Китай, великі обсяги нафти, яку вона більше не може продавати на Захід через економічні санкції.

Reuters зазначає, що Росія хоче укласти угоду з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.

Для порівняння: нинішня "Сила Сибіру" досягне 38 млрд кубометрів газу до 2025 року.

Пропонований трубопровід поставлятиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, найбільшого у світі споживача енергії та великого споживача газу.

Китай і Росія ще не узгодили умови постачання газу цим маршрутом, включно з ціною. За словами галузевих аналітиків, переговори складні, частково тому, що Китаю не знадобиться більше газу до 2030 року.

Чи будуть підписані якісь угоди під час візиту Путіна до Пекіна, невідомо.

Востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, за кілька днів до відряджання десятків тисяч російських військових в Україну. Він і Сі оголосили про "безмежне" партнерство, хоча Москва каже, що це не означає військового альянсу.

Нагадаємо, 22 вересня CNN повідомили, що протягом останніх років РФ та КНР побудували нові обʼєкти та тунелі на ядерних полігонах у той час, коли напруженість із Заходом зросла до найвищого рівня.