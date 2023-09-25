"Міста вкриті боєприпасами": Велика Британія передала Україні обладнання для розмінування

Українські сапери отримають понад 1,5 тисячі комплектів, які допоможуть в знешкодженні вибухових пристроїв. Також британці організували для захисників тренування на імітованому фронті.

Велика Британія провела навчання для українських саперів та надала Збройним силам 1,5 тисячі комплектів відповідного обладнання для розмінування. Про це йдеться в публікації на британському урядовому сайті від 25 вересня.

Британські інженери провели тренінг зі знешкодження вибухових боєприпасів для українських військових. Захисники вчилися знешкоджувати міни, боєприпаси та інші вибухові пристрої, які становлять загрозу на території України.

"Незаконне вторгнення (Володимира, — ред.) Путіна призвело до того, що поля та міста України вкриті смертоносними наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, що становить безпосередню небезпеку для її громадян зараз і в майбутньому", — підкреслив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Пресслужба зазначила, що значна частина тренувань проходить в районі, створеному для імітації схожих на передову умов. У британському Міноборони пояснили, що ЗСУ стикають на фронті з мінними полями, мінами-пастками та саморобними вибуховими пристроями.

Окрім навчань для саперів Велика Британія надала Україні обладнання для розмінувань. Йдеться про понад 1,5 тисячі комплектів обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що США вже поставили в Україну перші танки Abrams. Він зазначив, що техніка посилить українські бригади.

Раніше, 22 вересня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна надасть ЗСУ танки Leopard 2. Їхня точна кількість — невідома.