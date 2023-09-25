На Харківщині керівник волонтерської організації створив схему для ухилянтів через "Шлях" (фото)

Підозрюваний підшукував "клієнтів" і пропонував за 2500 доларів внести дані щодо них до системи "Шлях", яка надає можливість законно виїхати за межі держави.

35-річний харків’янин, керівник волонтерської організації, використовуючи систему "Шлях", організував незаконну схему для чоловіків, які бажали уникнути військової служби. У Telegram-каналі Харківської прокуратури повідомили подробиці.

За інформацією слідства, керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які законних підстав для цього не мають. Підозрюваний підшукував "клієнтів" і пропонував за 2500 доларів внести дані щодо них до системи "Шлях", завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави як водіїв-волонтери.

Порушник сприяв у незаконному переправленні осіб через державний кордон України завдяки наданню вказівок, порад з корисливих мотивів. Завдяки його діям громадяни сподівалися отримати право на виїзд за межі держави.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Оплативши послугу, "клієнти" передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів. Правоохоронці 25 вересня його затримали під час передачі коштів. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 13 вересня співробітник правоохоронних структур затримали очільника ТЦК та філії університету, які вивозили ухилянтів за межі нашої держави. Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 000 доларів.

Також 29 серпня на Київщині викрили хабарників з ТЦК та ВЛК, які отримали від ухилянтів 10 млн грн. Група спільників допомагала чоловіків незаконно знімати з військового обліку.