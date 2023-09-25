"Діяльність РДК розвиватиметься": Буданов оцінив перспективи нових рейдів в Росії

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов не виключив ймовірності боїв за участі російських добровольців на території Курської та Бєлгородської областей.

У прикордонних районах РФ бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) можуть частіше проводити рейди, які стануть ще масштабнішими. У розмові з NV Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони, оцінив таку ймовірність.

Не виключено, що російські бійці, які б'ються на боці ЗСУ, можуть завітати на територію Курської та Бєлгородської областей. Буданов припустив, що такі дії можуть бути ще масштабнішими.

Попри уявне затишшя, як зазначив шеф ГУР, РДК й надалі атакує російське прикордоння. З його слів, нещодавно добровольці заходили в Курську область. Буданов звернув увагу на те, що Росія відреагувала на цю подію. Росіяни написали, що у регіоні відбувся бій, а кілька співробітників ФСБ, прикордонників і їхніх військових були убиті.

"Було таке, просто це не настільки масштабні дії", – пояснив керівник ГУР.

Буданов додав, що у своєму прогнозі спирається на логічні висновки. Добровольці в найближчому майбутньому стануть діяти ще інтенсивніше.

"Діяльність РДК та інших підрозділів буде розвиватися, як і масштаб пов’язаних із цією діяльністю подій", – заявив Буданов.

Рейди РДК і загибель співробітників ФСБ

Бійці РДК, як стало відомо 10 вересня, провели успішний бій на кордоні з Росією. Російські добровольці заявили, що щонайменше один співробітник ФСБ загинув, приблизно десятеро поранено. Російські добровольці вели бій з використанням гранатометів і стрілецької зброї. Після бою вони відійшли на територію України.

У РДК 5 вересня відзвітували й щодо вилазки в Брянську область. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що спроби прориву кордону були успішно "відбиті", проте пізніше виявилося, що рейд "Російського добровольчого корпусу" все ж виявився успішним.

Нагадаємо, 16 серпня командир РДК зробив "пропозицію" жителям прикордонних територій РФ. Вони мають можливість отримати фінансову допомогу від російських добровольців, які воюють на боці України. Для цього їм потрібно виконати певну умову.