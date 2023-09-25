Чекати кілька днів: ексрадник Залужного анонсував офіційну заяву США про поставку ATACMS, — ЗМІ

ЗСУ мають шанс отримати касетні боєприпаси ATACMS, які здатні покрити площу 30 тис. кв. м. Вони не долетять до Криму, але завдадуть шкоди ЗС РФ набагато ближче.

Президент України Володимир Зеленський днями відвідав з офіційним візитом США. Після зустрічі з президентом США Джо Байденом повідомили про виділення нового пакету допомоги, в який мають увійти снаряди для ППО та інше військове спорядження. 25 вересня американський військовий заявив, що підтвердження щодо ракет ATACMS залишилось чекати кілька днів. Про це написало видання Newsweek.

Видання поспілкувалось з офіцером армії США Деном Райсом, який був радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Офіцер впевнений, що рішення про постачання тактичних ракет великої дальності ATACMS "здається неминучим". З його слів, він очікує відповідну офіційну заяву вже за кілька днів.

"Цього тижня, швидше за все, буде схвалено касетні ракети HIMARS", — прокоментував Райс ситуацію.

Офіцер також пояснив, звідки він отримав інформацію — від представників американського уряду, які "приймають рішення".

На думку Райса, ракети ATACMS суттєво змінять ситуацію на полі бою в Україні. Він нагадав, що ракети рухаються з надзвуковою швидкістю і уособлюють для нього свободу.

"Коли ці ракети запускаються, вони долають звуковий бар’єр. Для мене це звук свободи", — сказав він.

Ракети ATACMS для України: що відомо

ATACMS — це тактичні далекобійні ракети, які летять зі швидкістю 1500 м/с та здатні долати відстань від 165 до 300 км (є модифікації меншої дальності). Ракети запускають з РСЗВ HIMARS — установок, які США надали Україні у перші місяці російського вторгнення. Вартість одного снаряду — близько 1,5 млн дол.

Експерти припустили, який саме різновид ракет отримає ЗСУ. Можливо, на полі бою опиняться касетні боєприпаси ATACMS, які, вибухнувши, здатні нищити російських окупантів на площі понад 30 тис. кв. м. Такий тип боєприпасів має назву MGM-140: містить касетну бойову частину M39, яка складається з 940 суббоєприпасів M74. Головне призначення — ураження живої сили та легкої техніки.

Екскомандувач сухопутними військами США Бен Ходжес відзначив, що касетні боєприпаси не надто придатні для того, щоб завдати шкоди росіянам в Криму. Однак визнав, що вони будуть корисні безпосередньо на лінії боїв. Військові аналітики пояснили, що на відстані 80 км вглиб від лінії фронту ракети руйнуватимуть логістику ворога.

Нагадуємо, крім ATACMS, ЗСУ сподівається отримати далекобійні ракети TAURUS, які випускаються у Німеччині. Німецькі урядовці впевнені, що бійці Сил оборони витратять три місяці, щоб навчитись їх запускати. Між тим Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц все ще вагається, чи приймати відповідне рішення.