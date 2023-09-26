ЗС РФ почали мобілізацію місцевих жителів в окупованій частині Запорізької області, — Федоров

За словами мера Мелітополя, центри набору на контрактну службу зараз працюють у кількох непідконтрольних Україні містах. На багатьох підприємствах співробітників змушують стати на військовий облік для подальшого призову до лав ЗС РФ.

Російські військові проводять нову хвилю масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Згідно з його твердженнями, окупаційна влада змушує місцевих жителів укладати контракти з ворожим збройним контингентом.

"Мобілізація на тимчасово окупованій території Запорізької області почалася. На всіх підприємствах є військовий облік і вони змушують наших жителів підписувати контракти", — сказав Федоров.

Крім того, він додав, що зараз центри набору на контрактну службу працюють у Мелітополі, Бердянську та інших тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області — в Якимівці, Токмаку, Приморську, Приазовському.

У повідомленні він додав, що на багатьох підприємствах примушують працівників стати військовозобов'язаними та підписати контракти з армією ворожої держави. За словами Федорова, окупаційна влада також розсилає SMS-повідомлення з пропозиціями про вступ до збройних сил країни-агресора.

Він додає, що у 2024 році ТОТ Запорізької області росіяни планують віднести до Південного військового округу РФ — і це буде ще одним кроком до примусової мобілізації.

Нагадаємо, 30 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що окупанти не змогли організувати масову мобілізацію на території регіону через тихий опір населення. За словами Соболевського, ворог боїться давати зброю херсонцям.

19 вересня росЗМІ повідомили, що в Москві почали розшукувати людей, які не стоять на військовому обліку. Зокрема, це стосується тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.