ЗС РФ кидають свою техніку на вулицях у Криму, — партизани "Атеш"

У селищі Курман російські військові залишили на дорозі свою бойову техніку через проблеми з паливом. Підпілля стверджує, що паливна криза дає їм змогу ефективніше знищувати озброєння противника.

На території селища Курман (Красногвардійське) в тимчасово окупованому Криму було помічено військову техніку, яку російські загарбники залишили на дорозі через серйозні проблеми з постачанням палива. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

За словами представників підпілля, такі випадки трапляються не вперше.

"Такі ситуації відбуваються через значні проблеми з паливом у Криму. Техніка не доїжджає до свого пункту призначення й окупанти вимушено кидають її на вулицях населених пунктів", — ідеться в повідомленні.

Партизани висловили думку, що така ситуація надає їм можливість проводити операції "в безпосередній близькості від окупантів" з метою знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, що на тлі рекордного подорожчання пального в Росії вирішили повністю зупинити поставки бензину і дизеля в інші країни. У постанові російського уряду зазначено, що заборона є тимчасовою, щоправда, в документі чомусь не вказали терміни дії обмежень.

Також нагадаємо, що Фокус уже пояснював, як санкції змінюють глобальний ринок торгівлі нафтопродуктами. Так, за словами експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, на ринках пального в Україні та Європі дедалі частіше з'являється нафтопродукт зі США, паливо з Перської затоки та Індії.