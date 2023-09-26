Не допомогло: FPV-дрон знищив російський танк попри антидронову сітку на дорозі (відео)

В районі тимчасово окупованого Бахмута ЗС РФ натягнули сітку між стовпами. Вона мала б захищати від ударів дронів-камікадзе, проте українські військові просто пролетіли вище за неї.

FPV-дрони стають все більш масовими на війні. РФ вирішила встановити сітку прямо на дорозі, який по задуму має зупиняти безпілотники. Проте українські військові наочно показали, що це не допомогло. Про це повідомляє The War Zone.

Невеликі FPV-дрони — це надзвичайно високоманевровний виріб. За їхньою допомогою Сили оборони знищують танки, вантажівки, самих окупантів, а інколи навіть більші дрони. Нещодавно окупанти почали встановлювати сітки, яку натягали між стовпами в районі окупованого Бахмута. Часто українські дрони переслідують російські цілі на дорозі. Тому розміщення сіток мало б зупинити їх.

Однак незабаром після російської публікації зʼявилась ще одна українська. На ній вже показують кадри оператора дрона-камікадзе, який просто пролітає над сітками й влучає в танк. Тому барʼєр виявився безпорадним. У виданні додають, що гра у "кішки-мішки" триває. Один з російських пропагандистів пропонує замість маскувальної сітки використовувати рибальську, щоб її було важче виявити.

Нагадаємо, 25 вересня українські військові показали, як окупанти почали імітувати цілі за допомогою надувних моделей. Зокрема, Т-72.

Також ЗМІ писали, що 25 вересня була атака безпілотників на аеродром ЗС РФ у Курську.