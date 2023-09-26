Війна за море: Філіппіни зняли китайський барʼєр в Південнокитайському морі

Наразі невідомо, як відреагують китайці, але в МЗС вже заявили, що мілина Скарборо, як і води навколо належать їм. При цьому Філіппіни використовували море цілими поколіннями.

В Південнокитайському морі продовжує зростати напруженість між Філіппінами та Китаєм. Перші заявили про перерізання бар'єра, який заважав риболовству в морі. Про це повідомляє The New York Times.

Китай рішуче хоче встановити контроль над абсолютною більшістю Південнокитайського моря. Філіппіни не планують віддавати море, тому 25 вересня берегова охорона зняла китайський барʼєр, який утримував філіппінські рибальські човни. Було опубліковане відео водолаза, який перерізає мотузку на мілині Скарборо, на яку претендують обидві країни.

"Бар’єр становив небезпеку для судноплавства, що є явним порушенням міжнародного права. Це також перешкоджає веденню риболовлі та заробітку філіппінським рибалкам", — заявили у Філіппінах.

Наразі невідомо, якою буде відповідь китайців. Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Скарборо і прилеглі довкола території є невідʼємною частиною Китаю, над якою Пекін "має незаперечний суверенітет".

Зазначається, що Філіппіни — не єдина країна в регіоні, яка протистоїть Китаю через територію та право на риболовлю. Вʼєтнам, Малайзія та Бруней теж мають свої конфлікти з КНР. США не має там територіальних претензій, проте наполягає на свободу судноплавства в регіоні. Також 25 вересня президент Джо Байден прийняв лідерів 18 тихоокеанських острівних держав у Білому домі — це є доказом зростання конкуренції за вплив між Вашингтоном та Пекіном.

Нагадаємо, 24 вересня ЗМІ писали, що Китай встановив блокаду в Південнокитайському морі.

7 серпня китайський корабель морської охорони атакував філіппінський корабель з водометів.