"Це сіра зона": у ДПСУ розповіли, як російська ДРГ намагалася проникнути через кордон (відео)

За словами речника відомства Андрія Демченка, після підтвердження інформації про вторгнення працювали снайпери та інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України, і нашим бійцям це вдалося.

У понеділок, 25 вересня, російські загарбники перетнули кордон з Україною і спробували встановити свої позиції на території Харківської області. Тим не менш, наші бійці витіснили ворога за межі кордону. Про це повідомляє представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Харківська область фактично перебуває в безпосередній близькості до країни-агресора і також розташована недалеко від лінії фронту.

"Це та сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади "Сталевий кордон". Але під час моніторингу наші хлопці також зафіксували, що окупанти не тільки облаштовували свої позиції на території РФ і поруч українського кордону, а й перейшли лінію кордону і почали облаштовувати свої позиції на нашій території", — розповів Демченко.

Згідно з його словами, було негайно вжито відповідних заходів. Зокрема, снайпери та інші бойові засоби були задіяні для витіснення ворога з української території, і нашим бійцям це вдалося.

"Власне повністю і територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінії фронту повністю під контролем наших воїнів", — зазначив представник ДПСУ.

Підрозділи ЗС РФ зайшли з кордону на Харківщині: що відомо

На одній з ділянок кордону в Харківській області російські загарбники зайшли з території РФ і почали облаштовувати позиції. Їх помітили українські прикордонники і відкрили вогонь.

Так, у Куп'янському районі наземна та повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили спроби російських окупантів укріпитися. Вони зводили фортифікаційні укріплення на боці РФ, а потім плавно перебралися на територію України і почали зводити укріплення поблизу кордону.

Українські розвідники вичекали момент, коли росіяни згуртувалися в одному місці на спостережному пункті та біля нього на українській території і влаштували окупантам "ласкаво просимо".

"Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад ЗСУ спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону. Декількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області було знищено 810-ту окрему морську піхотну бригаду РФ Чорноморського флоту. Втрати окупантів становили 85%.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині прогриміли вибухи і почали детонувати боєкомплекти окупантів. У соцмережах пишуть, що на місці працюють медики, а місцеві сидять у підвалах.