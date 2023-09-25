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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Підрозділи ЗС РФ зайшли з кордону на Харківщині: українські снайпери змусили їх тікати

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Українські оборонці дочекалися влучного моменту, поки всі "незвані гості" зберуться докупи. Далі вже працювали снайпери і танки, розповіли в ДПСУ.

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На одній з ділянок кордону у Харківській області російські загарбники зайшли з території РФ і заходилися облаштовувати позиції. Їх помітили українські прикордонники і відкрили вогонь. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордоннї служби України.

Так, у Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили спроби російських окупантів укріпитися. Вони зводили фортифікаційні укріплення на стороні РФ, а потім плавно перебралися на територію України і почали зводити укріплення поблизу кордону.

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Українські розвідники вичекали момент, коли росіяни згуртувалися в одному місці на спостережному пункті та біля нього на українській території і влаштували окупантам "ласкаво просимо".

"Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад ЗСУ спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону. Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області було знищено 810-у окрему морську піхотну бригаду РФ Чорноморського флоту. Втрати окупантів склали 85%.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині прогриміли вибухи та почали детонувати боєкомплекти окупантів. У соцмережах пишуть, що на місці працюють медики, а місцеві сидять у підвалах.