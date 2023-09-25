"Нас олівцем записали 200-тими": боєць ЗСУ про бій в районі Сіверського Донця (відео)

Бійці намагалися врятуватися, тож поділилися на 2 групи. У штабі про них тривалий час не знали, бо було втрачено зв'язок.

Related video

На одній з ділянок фронту під час виконання бойового завдання у тилу ворога бійці ЗСУ втратили зв'язок і змушені були розділитися на групи. Вони тривалий час не поверталися на базу, через що їх вже записали у "200-ті". Про це в інтерв'ю "Бутусов Плюс" розповів військовослужбовець ЗСУ, головний сержант тактичної групи "Медоїд" з позивним "Квіточка" Олександр Морозов.

Тактична група "Медоїд" перебувала на Луганщині. Бійці виконували бойове завдання і одна з груп через зовнішні обставини відбилася від своїх. Щоб не виходити гуртом, бійці вирішили поділитися на 2 трійки.

"Нашу групу ворог хотів ліквідувати і виманити на себе через зв'язок. Трійка, яка була зі мною, ми вийшли на точку збору. Іншої трійки не було протягом півтори години. Зв'язку не було. Єдиний вихід був — це відійти з місця зіткнення з ворогом трошки далі, щоб не виявити себе в подальшому", — розповідає Олександр Мороз.

Важливо

"Історія, яка вчить не здаватися": боєць ГУР 14 годин пробув у відкритому морі наодинці

Бійці весь час просувалися ворожою територією і незнайомою місцевістю, щоб потрапити на базу. Ускладнювалося все тим, що ворог знав про їхню присутність і постійно обстрілював "медоїдів". Блукаючи територією, бійці вийшли на другу групу.

"Ми випадково виходимо на мого кулеметника і дозорного, який отримав поранення в ногу — він 2 кулі отримав в гранатомет, і третю — в ногу, і мій кулеметник його на собі тягнув. Мені здається, коли я побачив їх, в той момент, я, мабуть, заплакав. А третій, хто з ними був — Женя, він з автоматом без зв'язку пішов шукати всіх", — розповідає Морозов.

Далі бійцям довелося займати оборону, щоб "спина була прикрита". Оскільки зв'язок було втрачено, підрозділ тривалий час не міг повідомити командуванню, що вони живі. Тож бійці ухвалили рішення переплести Сіверський Донець. Двоє з них здолали річку вплав.

Троє залишилися з пораненим кулеметником.

"Два бійці "Гріх" і "Снайпер" перепливли 30 метрів Сіверського Донця в "самих трусиках" і пішли в штаб і доповіли. Нас човном евакуювали. Тоді нас всіх в штабі записали олівцем у 200-ті", — розповів Олекксандр Морозов.

Нагадаємо, що у Росії українці відкрили справжнє телефонне полювання на професійного бійця змішаного стилю Максима Дивнича. Все через його українське коріння та підтримку війни Росії проти його Батьківщини.

Раніше повідомлялося, що полонений окупант під час хірургічної операції ледь не до смерті злякався, почувши нацистський гімн, який наспівував український медик, дістаючи з нього кулю.