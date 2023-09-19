Тролінг найвищого левела: українці "підставили" під кримінал російського бійця Дивнича, — ЗМІ

Українці обурені, що боєць Максим Дивнич, який народився в українській Кадіївці, підтримує у війні Росію, тож вирішили попсувати йому нерви.

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У Росії українці відкрили справжнє телефонне полювання на професійного бійця змішаного стилю Максима Дивнича. Все через його українське коріння та підтримку війни Росії проти його Батьківщини. Про один з таких випадків повідомляє російське видання Mash.

Видання пише, що раніше Дивнич неодноразово отримував дзвінки від співгромадян з погрозами. Тепер українці перейшли на новий рівень — вони від його імені зателефонували до поліції і зізналися у вбивстві.

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"До столичної чергової частини зателефонував невідомий і представився як Дивнич Максим Андрійович. Він повідомив, що вбив людину і назвав адресу. Наряд прибув на вказане місце, став стукати в квартиру, але двері ніхто не відчинив. Якихось слідів злочину правоохоронці не знайшли", — пише Mash.

Зазначається, що пізніше поліцейським вдалося зв'язатися з бійцем, і той описав ситуацію. Дивнич заявив, що його нахабно оббрехали, і він нікого не вбивав. Він пожалівся, що останнім часом його телефон розривається від дзвінків із погрозами.

"Дивнич упевнений — все через луганське коріння та активну допомогу бійцям, які беруть участь в "СВО", — пише видання.

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Також повідомлялося, що міністр Денис Малюська потролив російського пропагандиста Соловйова, який сплутав прізвища очільників СБУ та Мін'юсту. Він "підтвердив" свою причетність до підриву літака очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.