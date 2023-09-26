Звозять з-під Бахмута: дві сотні поранених окупантів привезли до лікарні в Первомайську

У особового складу бригади, яка зазнає великих втрат на Донеччині, низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація далі воювати.

Російські окупаційні війська зазнають важких втрат на Бахмутському напрямку. Багато вбитих та поранених у 200-тій окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ. Майже двісті російських вояків цього підрозділу доправили до лікарні Первомайська на Луганщині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 вересня.

Вказаний підрозділ бере участь у боях між Бахмутом та Соледаром.

"Наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні. Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200-ї бригади", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у особового складу 200-тої окремої мотострілецької бригаді 14-го армійського корпусу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація воювати далі.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на зайнятих рубежах та завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

Раніше повідомлялося, що бійці 3-ї ОШБр показали, як заходили на позиції російських військових під Андріївкою Донецької області. Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі.