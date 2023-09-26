"Тримаємо на контролі": Наєв оцінив підготовку до зими в Північній операційній зоні (відео)

За словами генерал-лейтенанта, всі нагальні потреби українських військових перед холодами будуть своєчасно задоволені. У тому числі, що стосується зимової форми.

Наближаються холоди та зимовий період, у який військовим може бути важче виконувати бойові завдання. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив, як проходить підготовка до сезону. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 26 вересня.

На кадрах, які з'явилися в мережі, генерал відвідав українських бійців у Північній операційній зоні та перевірив готовність українських захисників до виконання завдань у зимовий період.

Окремо Сергій Наєв наголосив, що на позиції регулярно завозять дрова, а також вирішують питання забезпечення пічками, місцями для приготування їжі, прання речей і безпосередньо відпочинку. Задовольнятимуть усі нагальні потреби.

Також приділили час питанню зимової форми для бійців Збройних сил України, адже в холодну пору року це ключова річ для комфортного існування в умовах, що склалися.

"Ми тримаємо ці питання на контролі, працюють відповідні комісії. Ця робота завершиться вчасно. Рухаємося далі! Слава Україні! Разом переможемо", — заявив Сергій Наєв після перевірки.

Нагадаємо, 26 вересня в ДПСУ розповіли, як російська ДРГ намагалася проникнути через кордон. Спікер Андрій Демченко зазначив, що після підтвердження інформації про вторгнення працювали снайпери та інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України, і нашим бійцям це вдалося.

6 вересня повідомлялося, що Сили оборони збиралися посилити ППО в одному з регіонів. Сергій Наєв зазначив, що захист від російських атак час від часу покращують, а українські військові під час бойової роботи роблять усе, що від них залежить.