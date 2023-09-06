Сили оборони збираються посилити ППО в одному з регіонів: Наєв поділився подробицями (відео)

За словами генерал-лейтенанта, найближчим часом захист неба від російських атак буде значно вдосконалено. Бійці ЗСУ зроблять усе, що від них залежить.

Related video

Сили оборони почали працювати над тим, щоб значно посилити систему протиповітряної оборони в одному з прикордонних регіонів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у своєму Telegram-каналі 6 вересня.

За його словами, йдеться про Житомирську область, де найближчим часом планують убезпечити небо від російських атак.

"Ми вживаємо всіх заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Зокрема, у Житомирській області, під час повітряних нападів 19 і 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки "Гепард" збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження", — йдеться в повідомленні.

Важливо

"Ідуть різними маршрутами": російські окупанти змінили район запуску ракет, — Повітряні сили

У дні атаки до Житомирської області увійшли до 5 ворожих дронів-камікадзе іранського походження Shahed, однак вони могли завдати серйозної шкоди як мирним жителям, так і об'єктам критичної інфраструктури. Тому й було ухвалено рішення поступово укріплювати оборону, щоб не дати російським окупантам досягти мети.

"Я подякував нашим бійцям і наказав, щоб і надалі вони так само зі стовідсотковою ефективністю виконували завдання з прикриття українського неба. Разом переможемо", — підсумував Сергій Наєв.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що ЗС РФ атакували "Іскандером", дронами Shahed і крилатими ракетами під час нічного обстрілу. Пуски ракет різного типу і ударних БПЛА здійснювалися з району Криму, Саратовської області та Краснодарського краю. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі, що летіли в бік столиці.