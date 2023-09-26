"Розглядають питання": США можуть передати Україні додаткові 30 танків Abrams, – ЗМІ

Український президент підтвердив прибуття першої партії Abrams M1A1, а тепер за твердженням журналістів, Білий дім та Пентагон вивчають питання передачі ще 30 машин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття першої партії танків Abrams M1. США розглядають можливість постачання ще 30 машин. Про це повідомляє американське The Messanger, яке засновано колишнім власником The Hill.

"Abrams вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Я вдячний нашим союзникам за виконання домовленостей", — сказав Володимир Зеленський.

Кількість машин, які передали, не розголошується. Проте відомо, що наступні танки будуть надходити протягом кількох місяців. Офіційні особи в США повідомили виданню на умовах анонімності, що Білий дім та Пентагон розглядають можливість постачання Україні додаткових 30 танків Abrams.

Зазначається. що Abrams цінується за здатність проривати укріплені позиції та знищення російської бронетехніки. Раніше начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов заявляв, що Abrams треба буде використовувати у добре. підготовлених операціях, бо в сучасних умовах бою він довго не проживе.

"Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених", — сказав Буданов.

Нагадаємо, близько 200 українських танкістів у Німеччині успішно пройшли навчання на американських танках Abrams.

17 серпня ЗМІ писали, що танки Abrams стануть на 50% потужнішими та зможуть краще вести радіоелектронну боротьбу.