Залужний показав підготовку мобілізованих у 151 навчальному центрі (відео)

Нещодавно мобілізовані українці і військові на ротації отримують навички планування та ведення бою в обороні та наступі.

У 151-му навчальному центрі триває підготовка бійців, які опановують військову справу для участі у захисті Батьківщини. Подробиці 26 вересня повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що під час навчань воїни отримують навички планування та ведення бою в обороні та наступі. Також вони опановують снайперську справу та тактичну медицину.

"Навчання проходять як мобілізовані, так і військові, що на ротації", – повідомив Залужний.

З його слів, відпрацювання на полі бою відбувається за допомогою військової версії технології "лазертаг". Це дає можливість максимально наблизити тренування українських захисників до бойових умов, а також ефективно відпрацювати кожну вправу.

Навчання ЗСУ

Українські військові у вересні провели контрдиверсійні навчання в районі Чорнобильської зони. За сценарієм, ворожа ДРГ проникла на територію України, але її вчасно виявили та знищили. Дії відбувалися спільно з прикордонниками.

Також 9 серпня Сили оборони Півдня провели бойове злагодження моряків. Погодні умови в морі завжди бувають різними, тому регулярні навчання дають змогу вдосконалити набуті навички та вміння для підвищення особистої майстерності кожного. Регулярні тренування дають змогу вдосконалити набуті вміння та навички для підвищення особистої майстерності кожного, щоб протистояти ворогу.

Нагадаємо, 26 вересня Наєв оцінив підготовку до зими в Північній операційній зоні. Зі слів генерал-лейтенанта, всі нагальні потреби українських військових перед холодами будуть своєчасно задоволені. У тому числі, що стосується зимової форми.