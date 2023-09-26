Бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА (відео)

Українські бійці виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" за допомогою безпілотника, який потім атакував ворожу ціль.

Бійці взводу БпАК розвідувальної роти 101-ї Окремої бригади територіальної оборони Закарпаття показали, як знищили комплекс спостереження "Муром-П". Відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Воїни взводу БпАК розвідувальної роти 101-ї окремої бригади територіальної оборони знищили черговий комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження "Муром-П" окупантів", — йшлося в повідомленні.

У ролику українські бійці показали, як виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" за допомогою безпілотного літального апарату. Після цього дрон успішно долетів до своєї цілі та вибухнув. У результаті чого з'явився яскравий червоний спалах, а російський комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження "Муром-П" перестав функціонувати.

Комплекс спостереження "Муром-П": що відомо

Комплекс дальнього візуального спостереження оснащений тепловізором та камерою із зумом. Комплекс може працювати автономно з елеваторів або інших високих об’єктів. "Муром-П" може бачити людину за 10 кілометрів камерою та 4 кілометри тепловізором.

Цей комплекс спостереження призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю й охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Комплекс спостереження "Муром-П" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що бійці "Сталевого кордону" знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-М" на Куп'янському напрямку. Після успішного удару БПЛА в небо здійнявся сірий дим, а ЗС РФ залишилися без своїх "очей".

12 вересня бійці 11-ої бригади імені Михайла Грушевського показали знищення комплексу спостереження "Муром-М". Ворог намагався замаскувати техніку, проте FPV-дрона її знайшов.