Армія США отримала першу партію лазерних систем ППО DE M-SHORAD на 50 кіловатів

4 прототипи надійшли у 60-й артилерійський полк ППО американської армії. Вартість збиття дешевого БПЛА за 2000 доларів буде ще нижча — декілька доларів або галон дизпалива.

Американська армія отримала чотири прототипи систем протиповітряної оборони малої дальності M-SHORAD. Про це повідомляє пресслужба армії США.

4-й батальйон 60-го артилерійського полку ППО у штаті Оклахома отримав на озброєння 4 пускові установки лазерної зброї. M-SHORAD — це мобільна лазерна зброя потужністю 50 кіловатів, яку можна встановити на наземний транспорт. Неозброєним оком дію лазерного променя неможливо помітити, але система нейтралізує повітряні загрози.

Зазначається, що батальйон проходив навчання на M-SHORAD з осені 2022 року. Майбутні оператори тренувалася на машині M-SHORAD, яку модифікували для відтворення лазерних систем. Військові відпрацьовували різні сценарії, наприклад, ланцюжок знищення цілей за допомогою віртуальної операційної системи. В реальних умовах випробування відбулися у березні 2023 року на полігоні Юма.

"Постачання прототипів DE M-SHORAD для 4-60-го ADAR є важливою віхою в кампанії з модернізації армії", — заявив керівник проєкту DE M-SHORAD полковник Стівен Гутьєрре.

DE M-SHORAD Фото: U.S. Army

Він додав, що високоенергетична лазерна зброя змінить правила гри на сучасному полі бою й стануть критично важливим елементом оборони для бригадних чи дивізійних маневрів. Далі комплекси M-SHORAD будуть випробуватись в американській армії до 2024 року.

Одна з переваг лазерної зброї — вартість застосування. Постріл коштує приблизно як галон дизпалива (3,78 літра). Не потрібно витрачати ракети для перехоплення БПЛА за 2000 доларів.

"У системі DE не закінчуються патрони. Якщо в баку є паливо для підзарядки акумуляторів, система готова до захисту", — резюмує Гутьєрре.

Нагадаємо, в жовтні 2021 у Німеччині вперше відстрілялися по реальній цілі комплексом ППО M-SHORAD з ракетами Longbow Hellfire.

22 вересня у Німеччині завершили випробування лазерної гармати LWD на есмінці Військово-морських сил.