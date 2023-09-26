Швейцарія продасть Німеччині 25 Leopard 2 з умовою не передавати їх Україні, – ЗМІ

Відомо, що Швейцарія, посилаючись на свій нейтралітет, вже декілька разів блокувала передачу Києву техніки навіть третіх країн, в якій використовувалися швейцарські запчастини.

Парламент Швейцарії дозволив продати Німеччині 25 танків Leopard 2 з власних запасів, але за умови, що вони не будуть надалі передані Україні. Про це повідомляє Neue Zuericher Zeitung.

"Нижня палата парламенту Швейцарії погодилася, що 25 списаних танків Leopard 2 зі складу швейцарської армії можуть бути продані німецькій компанії Rheinmetall", – йдеться у повідомленні.

Однак умовою є те, що бойові танки не передадуть Україні. Німеччина та інші члени НАТО планують поповнити свої запаси після передачі танків Києву.

Відомо, що влітку у Швейцарії було списано 96 основних бойових танків Leopard 2 зі 134.

У лютому уряд Німеччини звернувся до Швейцарії з проханням про танки. Вони мають бути модернізовані та використані в країнах НАТО для заповнення прогалин, які виникли через постачання зброї в Україну. Німеччина запевнила Швейцарію, що танки не підуть в Україну.

Швейцарія, посилаючись на свій нейтральний статус, вже кілька разів блокувала передачу Україні навіть техніки третіх країн, в якій використовувалися швейцарські запчастини.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Швейцарська федеральна рада відмовила компанії RAUG у праві викупити танки Leopard 1A5 для подальшого реекспорту в Україну, оскільки продаж зброї в держави, де тривають бойові дії, заборонено за Законом про військові матеріали.