Швейцарія відхилила продаж 96 танків Leopard 1 для реекспорту в Україну

Танки знаходяться на зберіганні в Італії, їх планували оглянути та модернізувати, щоб далі передати в ЗСУ.

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Швейцарська федеральна рада відмовила компанії RAUG у праві викупити танки Leopard 1A5 для подальшого реекспорту України. Про це повідомляє телерадіокомпанія SRF.

96 танків Leopard 1A5 нині зберігаються в Італії. Планувалося, що RAUG їх викупить Rheinmetall для ремонту. Після цього машини мали б реекспортувати в Україну. Проте Федеральна рада Швейцарії відхилила запит компанії.

Своє рішення урядовці пояснили це тим, що позитивне рішення порушило б законодавство країни. Продаж зброї у держави, де тривають бойові дії, заборонені по Закону про військові матеріали. Відомо, що швейцарська RAUG розуміла, що її запит на придбання танків не буде схвалено, бо уряд країни твердо стоїть на нейтралітеті.

"Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу", — пояснювала представниця RUAG Кірстен Хаммеріх, навіщо вони подали запит на реекспорт танків.

Сама компанія викупила 96 танків Leopard 1A5 декілька років тому, але вони досі зберігаються в Італії. Планувалося, що швейцарська армія їх відремонтує чи перепродасть, чи розбере на запчастини.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ писали, що Нідерланди купили для України 14 танків Leopard 2A4. Їх передадуть вже у 2024 році після ремонту.

24 травня український посол в Німеччині анонсував швидке постачання Україні 110 танків Leopard 1A5.