Окупанти планують "легалізувати" розкрадання українських надр у Донецькій області, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, окупаційна адміністрація регіону ухвалила так званий список корисних копалин, на які готує видавати фейкові ліцензії. Йдеться про глину, вапняк, пісок й інші копалини.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області готують роздавати "ліцензії", які не матимуть жодної юридичної сили, на видобуток корисних копалин в регіоні. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

За інформацією українського підпілля, окупаційна адміністрація регіону ухвалила так званий список корисних копалин, на які готує видавати фейкові ліцензії. Наразі невідомо, чи стягуватимуть з підприємців оплату за видачу "липових" ліцензій.

"Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше. Всі ці "ліцензії" не мають юридичної сили й покликані лише створити ілюзію легітимації пограбування регіону, яке й так відбувається", — йдеться у повідомленні ЦНС.

За інформацією Центру спротиву, раніше такий перелік корисних копалин на розграбування створили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Підпілля вважає, що проєктом з розграбування українських надр курує російське міністерство природи.

У Центрі національного спротиву окремо додали, що згідно з міжнародним правом, після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі "ліцензії" понесуть відповідальність за злочини перед народом України.

Що ще відомо про ситуацію на ТОТ

Є інформація, що через дефіцит прісної води фактично неможливо запустити в роботу промислових об'єктів, які зараз перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації. Такі проблеми російських окупантів призвели до того, що в регіоні високий рівень безробіття і люди не можуть себе забезпечувати.

Нагадаємо, 17 вересня в Центрі національного спротиву повідомляли, що РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи в Запорізькій області. Окупаційна "адміністрація" вже почала розчищення русла річки Молочна та підготовку до інженерних робіт. Такі дії можуть призвести до дефіциту питної води в місті Мелітополь.