Встигли за 15 хвилин: на Одещині від час атаки "Шахедів" врятували автобус з дітьми

На КПП біля поромної переправи на Одещині перебувало 30 одиниць цивільного транспорту. Прикордонники для порятунку людей та вантажів мали не більше 10-15 хвилин до прильоту перших російських "Шахедів".

В ніч з 25 на 26 вересня ЗС РФ запустила по Україні 38 дронів-камікадзе Shahed-136, які прямували у напрямку припортової інфраструктури на Одещині. Повітряне командування підтвердило знищення частини дронів, однак кілька дістались до мети. Однією з цілей росіян була поромна переправа "Орлівка-Ісакча". Про наслідки обстрілу розповів засновник переправи Юрій Дімчогло. З його слів, через кордон якраз переїздив автобус, наповнений українськими дітьми: їх ледь встигли врятувати. Про це ідеться у статті на порталі "Радіо Свобода".

Дімчогло пояснив, що повітряна атака росіян сталась близько другої ночі 26 вересня. На той момент на пропускному пункті перебував автобус з дітьми, який прямував у Румунію. Прикордонники оперативно оформили документи на виїзд, автобус розмістився на поромі і дістався до протилежного берега Дунаю (ширина русла у даному місці — 870 м). Все це зайняло 15 хвилин і цього вистачило, щоб діти не потрапили під російський удар.

"Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було", — процитувало "Радіо Свобода" слова посадовця.

Крім автобуса з дітьми, на КПП був ще один автобус — він в'їжджав в Україну. Його оформили також швидко — вистачило 10 хвилин. Він перебував неподалік від місця влучання російського дрона і все ж отримав певні пошкодження: тріснуло скло, поранено водіїв.

Зі слів посадовця, прикордонники, почувши сигнал тривоги, постарались швидко відвести цивільний транспорт трохи далі від КПП. На момент обстрілу там перебуло близько 30 машин — цивільних автомобілів, вантажівок. Внаслідок вибуху повністю вигоріло шість авто, заявив він та пояснив, що ж саме постраждало.

Російські "Шахеди" поцілили у будівлі контрольно-пропускного пункту — у митну зону та зону накопичення. Складські приміщення також дещо постраждали, але не надто сильно, бо "прямого влучання не було". У адміністративній будівлі вилетіли шибки: тепер доведеться міняти 80% вікон, впевнений Дімчогло.

Наразі на території КПП швидкими темпами прибирають наслідки удару дронів-камікадзе ЗС РФ. Посадовець сподівається, що незабаром відновиться рух між Україною та Румунією, тому що "ми дуже затребувані".

Атака Shahed на Одещину : деталі

Зазначимо, поромна переправа Орлівка-Ісакча розташована у Ізмаїльському районі на Одещині. За 23 км на північний захід — порт Рені, за 32 км на північний схід — порт Ізмаїл. Російська влада почала удари по портовій придунайській інфраструктурі після того, як президент Росії Володимир Путін відмовився продовжувати зернову угоду.

Місцеперебування поромної переправи, де перебуавв автобус з дітьми Фото: Google maps

Українське ППО під час нічної атаки 26 вересня збило 26 "Шахедів" з 38. Отже, ефективність склала 70 %. В Одеській ОВА показали наслідки російського удару: на відео та фото видно, як палали цивільні вантажівки.

Нагадуємо, під час ударів по Одещині ЗС РФ використовують дрони-камікадзе Shahed та протикорабельні ракети "Онікс", які несуть майже тонну вибухівки. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чи багато таких ракет має Росія.