Ердоган не вмовить: Росія не хоче повертатися до української "зернової угоди", — експерт

Росія намагається побудувати поза Україною альтернативний шлях для російського зерна та вкраденого українського.

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Володимир Путін продовжує заявляти, що будь-яка співпраця з Україною шкодить російсько-турецьким інтересам, тому навряд чи в президента РФ з'явиться бажання повернутися до української "зернової угоди". Про це в коментарі Фокусу напередодні візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Сочі сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Коли планується подібний візит, це означає, що певних домовленостей буде досягнуто. Можливо, нині тривають ще переговори. Але я зі свого боку не бачу бажання Росії повернутися до "зернової угоди" в будь-якому форматі. Путін продовжує розповідати про те, що будь-яка співпраця з Україною шкодить російсько-турецьким інтересам. Відповідно, російський президент продовжує гнути свою лінію, і жодного сигналу немає, що він може цю лінію змінити", — говорить він.

Натомість експерт згадує план Ердогана вмовити Росію погодити пакетну угоду: зернову, за участі України, а також тристоронню: Катар-Туреччина-Росія. Остання передбачає транспортування 1 млн тонн російського зерна за заниженою ціною під фінансові гарантії Катару. Їх перероблятимуть на турецьких підприємствах і відправлятимуть до країн, які найбільше цього потребують, передусім в Африці.

"Остання вигідна для Туреччини. Вона, як завжди, отримує свій гешефт, але ні за що не відповідатиме. У відповідь Анкара пропонуватиме, аби Росія погодилася на повернення "зернової угоди". Це та пропозиція, яка на столі. Іншої я не бачу", — додає Семиволос.

Він говорить: Росія намагається побудувати поза Україною альтернативний шлях для російського зерна та вкраденого українського.

"Але пакетне голосування Москві не потрібно, як і взагалі українська "зернова угода". Тому Путін навряд на неї погодиться. Тема зерна для Москви завжди була політичною. Вона погодилася на українську "зернову угоду" у відповідь на звернення з 2022 року африканських країн до Росії щодо необхідності підтримки "зернового коридору", продовольчої безпеки. Росія неодноразово пропонувала країнам Африки зерно безплатно, зокрема на зустрічі з лідерами африканських країн у Москві. Тоді всі відмовилися. І зараз знову постало питання. Росія пропонує Туреччині стати рятівником африканських країн", — підсумовує Семиволос.

Нагадаємо, після виходу Росії з української "зернової угоди", Путін пообіцяв замінити українське зерно на світовому ринку російським.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Зустріч Ердогана та Путіна: чому переговори потрібні Росії більше, ніж Туреччині".