Эрдоган не уговорит: Россия не хочет возвращаться к украинской "зерновой сделке", — эксперт

Россия пытается построить вне Украины альтернативный путь для российского зерна и украденного украинского.

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Путин продолжает заявлять, что любое сотрудничество с Украиной вредит российско-турецким интересам, поэтому вряд ли у Путина появится желание вернуться к украинской "зерновой сделке". Об этом в комментарии Фокусу накануне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи сказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Когда планируется подобный визит, это означает, что определенные договоренности будут достигнуты. Возможно, сейчас продолжаются еще переговоры. Но я со своей стороны не вижу желания России вернуться к "зерновой сделке" в любом формате. Путин продолжает рассказывать о том, что любое сотрудничество с Украиной вредит российско-турецким интересам. Соответственно российский президент продолжает гнуть свою линию, и никакого сигнала нет, что он может эту линию изменить", — говорит он.

Зато эксперт вспоминает план Эрдогана уговорить Россию согласовать пакетное соглашение: зерновое с участием Украины, а также трехстороннее: Катар-Турция-Россия. Последняя предусматривает транспортировку 1 млн тонн российского зерна по заниженной цене под финансовые гарантии Катара. Их будут перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны, прежде всего в Африку.

"Последняя выгодна для Турции. Она, как всегда, получает свой гешефт, но ни за что не будет отвечать. В ответ Анкара будет предлагать, чтобы Россия согласилась на возвращение "зерновой сделки". Это то предложение, которое на столе. Другого я не вижу", — добавляет Семиволос.

Он говорит: Россия пытается построить вне Украины альтернативный путь для российского зерна и украденного украинского.

"Но пакетное голосование Москве не нужно, как и вообще украинское "зерновое соглашение". Поэтому Путин вряд ли на нее согласится. Тема зерна для Москвы всегда была политической. Она согласилась на украинское "зерновое соглашение" в ответ на обращение с 2022 года африканских стран к России о необходимости поддержки "зернового коридора", продовольственной безопасности. Россия неоднократно предлагала странам Африки зерно бесплатно, в частности на встрече с лидерами африканских стран в Москве. Тогда все отказались. И сейчас снова встал вопрос. Турции предлагает Россия стать спасителем африканских стран", — заключает Семиволос.

Напомним, после выхода России из украинского "зернового соглашения", Путин пообещал заменить украинское зерно на мировом рынке российским.

Больше читайте в материале Фокуса "Встреча Эрдогана и Путина: почему переговоры нужны России больше, чем Турции".