"Основна стратегія": у ЗСУ заявили, що РФ до зимового періоду посилює атаки по Україні

За словами комбата 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, стратегія ворога полягає в тому, щоб залякати українців і змусити їх діяти в інтересах РФ. Для цього Москва фінансує різні інформаційні кампанії та тероризує мирні міста.

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Росія ближче до зимового періоду посилює свої атаки по території України і веде різні інформаційні кампанії всередині країни. Про це в коментарі "Українському радіо" заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, противник справді ближче до холодів починає атакувати українську територію з новою силою і страждають від цього як об'єкти критичної інфраструктури, так і цивільне населення. Це важливий момент для росіян, адже саме так поширюється терор.

"Основна стратегія ворога — залякування українців. Це робиться для того, щоб посіяти розбрат всередині нашої держави. З одного боку вони завдають масованих уражень по всій території України, вкотре наголошуючи, що йде війна на повне знищення", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо комбат ЗСУ додав, що додатково країна-агресорка підігріває ситуацію шляхом фінансування різних інформаційних кампаній, які мають висвітлювати негативні події, що відбуваються всередині країни.

Йдеться про мобілізаційні процеси, роботу ТЦК, дії влади тощо. Їхня мета — змусити населення виїжджати з країни, а також змусити владу діяти в бік завершення війни. Водночас комбат вважає, що ключ до закінчення протистояння не знаходиться в Україні. Мета Києва — зробити все, щоб вистояти і знищити бойовий потенціал противника.

"Війна може завершитися в результаті складання кількох пазлів. Перший пазл знаходиться в США. Це системна допомога Україні, лідерство, підтримка як озброєння, так і нашої економіки. Друга складова — це тиск на РФ шляхом санкційної політики. І санкції мають працювати. Росія зазнає суттєвих збитків. Логіка проста: що менше в Росії грошей, то менше вона може витрачати на рекрутинг, озброєння і підготовку свого особового складу для подальшого продовження війни проти України", — продовжує Юрій Федоренко.

Третій пазл залежить від міжнародних партнерів та їхніх рішень. Необхідно надати Україні дозвіл на удари по території РФ західним озброєнням, вважає представник ЗСУ. У такий спосіб можна буде знизити потенціал росіян у тилу.

Нагадаємо, 29 жовтня у FT випустили матеріал, де йшлося про те, що РФ і Україна через Катар нібито домовляються про припинення взаємних ударів по енергетиці. Москва і Київ уже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одна одної останніми тижнями в межах домовленості, досягнутої їхніми спецслужбами, пише видання.

Наступного дня в Офісі президента заявили, що така інформація не відповідає дійсності і цей фейк поширюють самі росіяни. Крім того, за останній час це вже четверта подібна дезінформація.