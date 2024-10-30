"Основная стратегия": в ВСУ заявили, что РФ к зимнему периоду усиливает атаки по Украине

По словам комбата 92-й ОШБр Юрия Федоренко, стратегия врага заключается в том, чтобы запугать украинцев и вынудить их действовать в интересах РФ. Для этого Москва финансирует разные информационные кампании и терроризирует мирные города.

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Россия ближе к зимнему периоду усиливает свои атаки по территории Украины и ведет различные информационные кампании внутри страны. Об этом в комментарии "Украинскому радио" заявил командир батальона ударных беспилотнных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, противник действительно ближе к холодам начинает атаковать украинскую территорию с новой силой и страдают от этого как объекты критической инфраструктуры, так и гражданское население. Это важный момент для россиян, ведь именно так распространяется террор.

"Основная стратегия врага — запугивание украинцев. Это делается для того, чтобы посеять раздор внутри нашего государства. С одной стороны они наносят массированные поражения по всей территории Украины, в очередной раз акцентируя, что идет война на полное уничтожение", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно комбат ВСУ добавил, что дополнительно страна-агрессор подогревает ситуацию за счет финансирование разных информационных кампаний, которые должны освещать негативные события, которые происходят внутри страны.

Речь про мобилизационные процессы, работу ТЦК, действия власти и так далее. Их цель — заставить население выезжать из страны, а также вынудить власть действовать в сторону завершения войны. При этом, комбат считает, что ключ к окончанию противостояния не находится в Украине. Цель Киева — сделать все, чтобы выстоять и уничтожить боевой потенциал противника.

"Война может завершиться в результате сборки нескольких пазлов. Первый пазл находится в США. Это системная помощь Украине, лидерство, поддержка как вооружения, так и нашей экономики. Вторая составляющая — это давление на РФ путем санкционной политики. И санкции должны работать. Россия несет существенные убытки. Логика проста: чем меньше у России денег, тем меньше она может тратить на рекрутинг, вооружение и подготовку своего личного состава для дальнейшего продолжения войны против Украины", — продолжает Юрий Федоренко.

Третий пазл зависит от международных партнеров и их решений. Необходимо предоставить Украине разрешение на удары по территории РФ западным вооружением, считает представитель ВСУ. В такой способ можно будет снизить потенциал россиян в тылу.

Напомним, 29 октября в FT выпустили материал где пошла речь о том, что РФ и Украина через Катар якобы договариваются о прекращении взаимных ударов по энергетике. Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами, пишет издание.

На следующий день в Офисе президента заявили, что такая информация не соответствует действительности и этот фейк распространяют сами россияне. Кроме того, за последнее время это уже четвертая подобная дезинформация.