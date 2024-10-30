"Правда, яку варто пам'ятати": РФ має лише одну мету перемовин з Україною, — Жорін

Військовий каже, що РФ попри значні втрати продовжує просування на фронті, і російській владі немає абсолютно ніякого сенсу йти на перемовини за нинішніх успіхів.

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Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін переконаний, що переговори України та РФ з погляду Москви можливі лише, якщо вони стосуються капітуляції на її умовах. Про це військовий написав у своєму Telegram.

Він каже, що дивиться на лінію фронту та думає про те, чого РФ "має з нами сідати за стіл переговорів".

Допис Максима Жоріна в Telegram (фото: скриншот)

"Не розумію, звідки у людей зʼявилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось — та все ж потроху пі**ри [росіяни] просуваються. Навіщо їм тоді нас слухати взагалі?", — написав Жорін та підкреслює, що переговори України та РФ з погляду Москви можливі лише на умовах капітуляції.

Також заступник командира 3-ї ОШБр зазначає, що західні країни не розуміють "реальної ситуації та планів РФ" і додає, що їхня "безтолкова позиція" обернеться для них "великими проблемами".

"Але українцям, які переживають війну вже 10 років, вірити у мирні перемовини, які можуть зупинити Росію, вже якось дивно. Росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють. Єдина правда, про яку нам варто памʼятати", — констатував Жорін.

Переговори України та РФ — що відомо

Нагадаємо, видання FT повідомило, що Україна і РФ нібито проводять перемовини щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Журналісти пишуть, що Москва і Київ знизили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру одне одної відповідно до наявних домовленостей.

Речник лідера РФ Дмитро Пєсков прокоментував переговори щодо ударів по енергетиці та розкрив свої умови. Він назвав повідомлення про переговори "вкидом"

Пізніше в ОП відреагували на матеріал FT про переговори України та РФ. Джерело журналістів зазначило, що західні дані не відповідають дійсності та мета матеріалу — дискредитувати Україну та її операції. Радник голови ОП додав, що це вже четвертий подібний вкид.