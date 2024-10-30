"Правда, которую стоит помнить": РФ имеет только одну цель переговоров с Украиной, — Жорин

Военный говорит, что РФ несмотря на значительные потери продолжает продвижение на фронте, и российским властям нет абсолютно никакого смысла идти на переговоры при нынешних успехах.

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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин убежден, что переговоры Украины и РФ с точки зрения Москвы возможны только если они касаются капитуляции на ее условиях. Об этом военный написал в своем Telegram.

Он говорит, что смотрит на линию фронта и думает о том, почему РФ "должна с нами садиться за стол переговоров".

Пост Максима Жорина в Telegram (фото: скриншот)

"Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось — и все же понемногу пи**ры [россияне] продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще?", — написал Жорин и подчеркивает, что переговоры Украины и РФ с точки зрения Москвы возможны только на условиях капитуляции.

Также заместитель командира 3-й ОШБр отмечает, что западные страны не понимают "реальной ситуации и планов РФ" и добавляет, что их "бестолковая позиция" обернется для них "большими проблемами".

"Но украинцам, которые переживают войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам стоит помнить", — констатировал Жорин.

Переговоры Украины и РФ — что известно

Напомним, издание FT сообщило, что Украина и РФ якобы проводят переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Журналисты пишут, что Москва и Киев снизили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в соответствии с имеющимися договоренностями.

Представитель лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по ударам по энергетике и раскрыл свои условия. Он назвал сообщения о переговорах "вбросом".

Позже в ОП отреагировали на материал FT о переговорах Украины и РФ. Источник журналистов отметил, что западные данные не соответствуют действительности и цель материала — дискредитировать Украину и ее операции. Советник главы ОП добавил, что это уже четвертый подобный вброс.