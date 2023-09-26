Встигли за 15 хвилин: на Одещині від час атаки "Шахедів" врятували автобус з дітьми
На КПП біля поромної переправи на Одещині перебувало 30 одиниць цивільного транспорту. Прикордонники для порятунку людей та вантажів мали не більше 10-15 хвилин до прильоту перших російських "Шахедів".
В ніч з 25 на 26 вересня ЗС РФ запустила по Україні 38 дронів-камікадзе Shahed-136, які прямували у напрямку припортової інфраструктури на Одещині. Повітряне командування підтвердило знищення частини дронів, однак кілька дістались до мети. Однією з цілей росіян була поромна переправа "Орлівка-Ісакча". Про наслідки обстрілу розповів засновник переправи Юрій Дімчогло. З його слів, через кордон якраз переїздив автобус, наповнений українськими дітьми: їх ледь встигли врятувати. Про це ідеться у статті на порталі "Радіо Свобода".
Дімчогло пояснив, що повітряна атака росіян сталась близько другої ночі 26 вересня. На той момент на пропускному пункті перебував автобус з дітьми, який прямував у Румунію. Прикордонники оперативно оформили документи на виїзд, автобус розмістився на поромі і дістався до протилежного берега Дунаю (ширина русла у даному місці — 870 м). Все це зайняло 15 хвилин і цього вистачило, щоб діти не потрапили під російський удар.Важливо
"Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було", — процитувало "Радіо Свобода" слова посадовця.
Крім автобуса з дітьми, на КПП був ще один автобус — він в'їжджав в Україну. Його оформили також швидко — вистачило 10 хвилин. Він перебував неподалік від місця влучання російського дрона і все ж отримав певні пошкодження: тріснуло скло, поранено водіїв.
Зі слів посадовця, прикордонники, почувши сигнал тривоги, постарались швидко відвести цивільний транспорт трохи далі від КПП. На момент обстрілу там перебуло близько 30 машин — цивільних автомобілів, вантажівок. Внаслідок вибуху повністю вигоріло шість авто, заявив він та пояснив, що ж саме постраждало.
Російські "Шахеди" поцілили у будівлі контрольно-пропускного пункту — у митну зону та зону накопичення. Складські приміщення також дещо постраждали, але не надто сильно, бо "прямого влучання не було". У адміністративній будівлі вилетіли шибки: тепер доведеться міняти 80% вікон, впевнений Дімчогло.
Наразі на території КПП швидкими темпами прибирають наслідки удару дронів-камікадзе ЗС РФ. Посадовець сподівається, що незабаром відновиться рух між Україною та Румунією, тому що "ми дуже затребувані".
Атака Shahed на Одещину : деталі
Зазначимо, поромна переправа Орлівка-Ісакча розташована у Ізмаїльському районі на Одещині. За 23 км на північний захід — порт Рені, за 32 км на північний схід — порт Ізмаїл. Російська влада почала удари по портовій придунайській інфраструктурі після того, як президент Росії Володимир Путін відмовився продовжувати зернову угоду.
Українське ППО під час нічної атаки 26 вересня збило 26 "Шахедів" з 38. Отже, ефективність склала 70 %. В Одеській ОВА показали наслідки російського удару: на відео та фото видно, як палали цивільні вантажівки.
Нагадуємо, під час ударів по Одещині ЗС РФ використовують дрони-камікадзе Shahed та протикорабельні ракети "Онікс", які несуть майже тонну вибухівки. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чи багато таких ракет має Росія.