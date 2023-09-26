Успели за 15 минут: в Одесской области во время атаки "Шахедов" спасли автобус с детьми
На КПП возле паромной переправы в Одесской области находилось 30 единиц гражданского транспорта. Пограничники для спасения людей и грузов имели не более 10-15 минут до прилета первых российских "Шахедов".
В ночь с 25 на 26 сентября ВС РФ запустили по Украине 38 дронов-камикадзе Shahed-136, которые направлялись в сторону припортовой инфраструктуры в Одесской области. Воздушное командование подтвердило уничтожение части дронов, однако несколько добрались до цели. Одной из целей россиян была паромная переправа "Орловка-Исакча". О последствиях обстрела рассказал основатель переправы Юрий Димчогло. По его словам, через границу как раз переезжал автобус, наполненный украинскими детьми: их едва успели спасти. Об этом говорится в статье на портале "Радио Свобода".
Димчогло объяснил, что воздушная атака россиян произошла около двух часов ночи 26 сентября. На тот момент на пропускном пункте находился автобус с детьми, который направлялся в Румынию. Пограничники оперативно оформили документы на выезд, автобус разместился на пароме и добрался до противоположного берега Дуная (ширина русла в данном месте — 870 м). Все это заняло 15 минут и этого хватило, чтобы дети не попали под российский удар.Важно
"Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было", — процитировало "Радио Свобода" слова чиновника.
Кроме автобуса с детьми, на КПП был еще один автобус — он въезжал в Украину. Его оформили также быстро — хватило 10 минут. Он находился неподалеку от места попадания российского дрона и все же получил определенные повреждения: треснуло стекло, ранены водители.
По словам чиновника, пограничники, услышав сигнал тревоги, постарались быстро отвести гражданский транспорт дальше от КПП. На момент обстрела там находилось около 30 машин — гражданских автомобилей, грузовиков. В результате взрыва полностью выгорело шесть авто, заявил он и объяснил, что же именно пострадало.
Российские "Шахеды" попали в здания контрольно-пропускного пункта — в таможенную зону и зону накопления. Складские помещения также несколько пострадали, но не слишком сильно, потому что "прямого попадания не было". В административном здании вылетели стекла: теперь придется менять 80% окон, уверен Димчогло.
Сейчас на территории КПП быстрыми темпами убирают последствия удара дронов-камикадзе ВС РФ. Чиновник надеется, что вскоре возобновится движение между Украиной и Румынией, потому что "мы очень востребованы".
Атака Shahed на Одесскую область: детали
Отметим, паромная переправа Орловка-Исакча расположена в Измаильском районе Одесской области. В 23 км к северо-западу — порт Рени, в 32 км к северо-востоку — порт Измаил. Российские власти начали удары по портовой придунайской инфраструктуре после того, как президент России Владимир Путин отказался продлевать зерновое соглашение.
Украинское ПВО во время ночной атаки 26 сентября сбило 26 "Шахедов" из 38. Таким образом, эффективность составила 70 %. В Одесской ОГА показали последствия российского удара: на видео и фото видно, как пылали гражданские грузовики.
Напоминаем, во время ударов по Одесской области ВС РФ используют дроны-камикадзе Shahed и противокорабельные ракеты "Оникс", которые несут почти тонну взрывчатки. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, много ли таких ракет имеет Россия.