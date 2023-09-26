Успели за 15 минут: в Одесской области во время атаки "Шахедов" спасли автобус с детьми

На КПП возле паромной переправы в Одесской области находилось 30 единиц гражданского транспорта. Пограничники для спасения людей и грузов имели не более 10-15 минут до прилета первых российских "Шахедов".

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В ночь с 25 на 26 сентября ВС РФ запустили по Украине 38 дронов-камикадзе Shahed-136, которые направлялись в сторону припортовой инфраструктуры в Одесской области. Воздушное командование подтвердило уничтожение части дронов, однако несколько добрались до цели. Одной из целей россиян была паромная переправа "Орловка-Исакча". О последствиях обстрела рассказал основатель переправы Юрий Димчогло. По его словам, через границу как раз переезжал автобус, наполненный украинскими детьми: их едва успели спасти. Об этом говорится в статье на портале "Радио Свобода".

Димчогло объяснил, что воздушная атака россиян произошла около двух часов ночи 26 сентября. На тот момент на пропускном пункте находился автобус с детьми, который направлялся в Румынию. Пограничники оперативно оформили документы на выезд, автобус разместился на пароме и добрался до противоположного берега Дуная (ширина русла в данном месте — 870 м). Все это заняло 15 минут и этого хватило, чтобы дети не попали под российский удар.

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Атака БПЛА на Одесскую область: под обстрел попал автобус с украинцами, – соцсети

"Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было", — процитировало "Радио Свобода" слова чиновника.

Кроме автобуса с детьми, на КПП был еще один автобус — он въезжал в Украину. Его оформили также быстро — хватило 10 минут. Он находился неподалеку от места попадания российского дрона и все же получил определенные повреждения: треснуло стекло, ранены водители.

По словам чиновника, пограничники, услышав сигнал тревоги, постарались быстро отвести гражданский транспорт дальше от КПП. На момент обстрела там находилось около 30 машин — гражданских автомобилей, грузовиков. В результате взрыва полностью выгорело шесть авто, заявил он и объяснил, что же именно пострадало.

Российские "Шахеды" попали в здания контрольно-пропускного пункта — в таможенную зону и зону накопления. Складские помещения также несколько пострадали, но не слишком сильно, потому что "прямого попадания не было". В административном здании вылетели стекла: теперь придется менять 80% окон, уверен Димчогло.

Сейчас на территории КПП быстрыми темпами убирают последствия удара дронов-камикадзе ВС РФ. Чиновник надеется, что вскоре возобновится движение между Украиной и Румынией, потому что "мы очень востребованы".

Атака Shahed на Одесскую область: детали

Отметим, паромная переправа Орловка-Исакча расположена в Измаильском районе Одесской области. В 23 км к северо-западу — порт Рени, в 32 км к северо-востоку — порт Измаил. Российские власти начали удары по портовой придунайской инфраструктуре после того, как президент России Владимир Путин отказался продлевать зерновое соглашение.

Местонахождение паромной переправы, где находился автобус с детьми Фото: Google maps

Украинское ПВО во время ночной атаки 26 сентября сбило 26 "Шахедов" из 38. Таким образом, эффективность составила 70 %. В Одесской ОГА показали последствия российского удара: на видео и фото видно, как пылали гражданские грузовики.

Напоминаем, во время ударов по Одесской области ВС РФ используют дроны-камикадзе Shahed и противокорабельные ракеты "Оникс", которые несут почти тонну взрывчатки. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, много ли таких ракет имеет Россия.