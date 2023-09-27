Побиття мобілізованого з Осетії: міжетнічні конфлікти посилять розкол усередині ЗС РФ, — ISW

На думку американських аналітиків, конфлікти на етнічному ґрунті можуть поставити під загрозу цілісність російської оборони під час українського контрнаступу.

Міжетнічні конфлікти, ймовірно, сприяють розколу між частинами 42-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації, який воює на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 26 вересня.

Як приклад аналітик наводить конфлікт між мобілізованим із Північної Осетії Арсеном Теміраєвим і російськими військовими поліцейськими 70-го полку. Теміраєв поскаржився в соцмережах, що поліцейські побили його і ще двох солдатів 3-го батальйону 71-го гвардійського мотострілецького полку.

Арсен Теміраєв також стверджує, що поліцейські запитали про його національність, після чого заявили, що "Росія — для росіян". За словами російського мобілізованого, він думав, що "нацисти на іншій стороні, але виявилося, що вони серед нас".

Пізніше глава Північної Осетії Сергій Меняйло заявив, що в батальйонах "Штурм Осетії" і "Аланія", які воюють на згаданому напрямку, підтвердили слова Теміраєва. Меняйло поставив до відома про те, що трапилося, командування Південного військового округу і назвав інцидент "неприпустимим".

"Міжетнічні протиріччя між російськими підрозділами, що діють на фронті та в тилу в західній частині Запорізької області, можуть загрожувати цілісності російської оборони та згуртованості підрозділів на тлі останніх успіхів України в цьому регіоні", — підсумували автори звіту.

Нагадаємо, 20 серпня в Міноборони України повідомили, що в окупованій частині Запорізької області внаслідок перестрілки між "кадирівцями" і дагестанцями загинули 20 осіб, 40 — дістали поранення.

Раніше, 12 серпня, ми повідомляли, що в Мелітопольському районі в захопленій Михайлівці окупанти влаштували розбірки з перестрілкою. Участь у ній узяли осетини та "кадирівці". За словами місцевих жителів, серед учасників перестрілки є поранені.