"Якість падатиме": у ВМС підрахували, скільки іноземних деталей містять ракети РФ

За словами спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, російські ракети містять від 30 до 50 деталей іноземного походження. Але у зв'язку із санкціями окупанти замінюють їх аналогами власного виробництва.

Ракети, що перебувають у ворожому арсеналі, містять у собі від 30 до 50 компонентів, імпортованих з-за кордону. Ймовірно, виробництво цих ракет збільшиться, якщо Росія зможе уникнути дії санкцій. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

Згідно з його заявою, Росія змушена замінювати імпортні компоненти в ракетах вітчизняними аналогами, однак вони не мають високої надійності.

За словами Плетенчука, у ракетах, вироблених у Росії, присутні від 30 до 50 компонентів, вироблених за кордоном. Однак нині окупанти замінюють їх місцевими аналогами.

Подібна ситуація також спостерігалася і у флоті РФ. Наприклад, під час будівництва серії "Адміралтейських" кораблів, що складається з 12 одиниць, спочатку використовували німецькі двигуни.

"Після початку війни проти України у 2014 році в Росії почали ставити вже китайські двигуни. Поки що в них у планах закінчити цю серію вже з російськими двигунами. Можна уявити, наскільки падатиме якість і надійність цих виробів, оскільки Росія залишається відсталою країною в технологічному плані", — зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що наразі головним видом озброєння Росії є ракети, які можуть бути запущені як з кораблів, так і з підводних човнів.

У Чорному морі майже завжди присутні три ракетоносії. Решта кораблів Чорноморського флоту часто ховаються в бухтах або знаходять укриття за межами видимості від Криму, вважаючи, що вони більш-менш захищені завдяки наявності берегових укріплень і систем ППО.

Нагадаємо, що Україна має в розпорядженні ракети Storm Shadow з Великої Британії та Франції, а також нову версію ракет "Нептун" класу "земля-земля". Незважаючи на це, Київ хоче створити свої аналоги російських ракет "Калібр" і Х-101