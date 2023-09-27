Психологічний ефект: чи зможуть Abrams змінити "правила гри" на полі бою, — експерти

Танки Abrams безумовно допоможуть закріпити успіх Сил оборони після прориву першої лінії оборони росіян, вважають аналітики. Але їхня цінність стане очевидною після більш масштабного прориву, оскільки вони мають перевагу в мобільності, вогневій потужності та захисті.

В Україну прибула перша партія американських основних бойових танків M1 Abrams і в зв'язку з цим військові очікують, що вони посилять вогневу міць українських сил під час контрнаступу, що розвивається. Тим часом західні експерти вважають, що Abrams дійсно допоможуть закріпити успіхи ЗСУ, але не матимуть великого впливу на стратегічний ландшафт бойових дій порівняно з німецькими Leopard 2 і британськими Challenger 2. Про те, чи зможуть американські танки змінити "правила гри" на українських фронтах йдеться в матеріалі Breaking Defence.

Колишній командир британського Королівського танкового полку Хеміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю виданню сказав, що американські важкі танки в Україні більш значущі в психологічному плані, ніж у фізичному. За його словами, Abrams дійсно прибули в переломний момент, коли Росії було завдано відчутної шкоди в Криму.

"Той факт, що у вихідні Путін сказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що у нього є чотири тижні, щоб зупинити контрнаступ, дає відчуття, що колода карт починає розсипатися", — додав де Бреттон-Гордон.

Інший аналітик з питань оборони та військового аналізу IISS Йоханн Мішель зазначив, що американські танки мають зміцнити позиції Сил оборони. Водночас він критикує повільність Вашингтона, який міг поставити Abrams раніше. За словами експерта, постачання цього виду техніки не слід розглядати як "переломний момент", оскільки для цього необхідно мати перевагу в повітрі.

"Наразі Україна зазнає великих труднощів, оскільки не має переваги в повітрі, а коли ви намагаєтеся подолати або розгромити сильно укріплену позицію без переваги в повітрі, це дуже болісно і дорого", — пояснив Мішель.

Проте експерти вважають, що західні танки можуть допомогти закріпити успіхи, досягнуті після прориву українськими військами першої лінії оборони росіян, за умови, якщо ЗСУ отримають ракети дальнього радіусу дії. Цінність танків Abrams стане очевидною, якщо станеться більш масштабний прорив лінії фронту, оскільки вони володіють перевагою в мобільності, вогневій потужності та захисті, особливо як порівняти з російськими машинами.

"Щойно українські війська пройдуть цю лінію оборони, між ними і Керченським мостом уже нічого не буде", — додав він, прогнозуючи, що контроль над мостом стане наразі найвирішальнішим моментом у війні.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють керівництво зі знищення M1 Abrams, визначаючи вразливі місця в броні танків. Однак західні оглядачі зазначають, що не все так однозначно в питанні ураження техніки, оскільки багато що залежить від підготовки екіпажу, рельєфу місцевості та умов експлуатації.