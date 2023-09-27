Від Іраку до війни в Україні: літак-розвідник E-8 у США відправили на пенсію (фото)

E-8 JSTARS виконував бойові завдання під час операції "Буря в пустелі", під час війни на Балканах, а також над територією України за місяць до повномасштабного вторгнення. Прямої заміни літаку наразі немає.

Після більш як двох десятиліть експлуатації Повітряні сили США списують літак радіоелектронної розвідки E-8 JSTARS. про це повідомляє 116-те повітряне управління Нацгвардії Джорджії у фейсбуці.

Літак за час експлуатації провів величезну кількість операцій, від підтримки піхоти на полі бою до моніторингу ситуації над Україною до початку повномасштабної війни. Про зняття з експлуатації E-8 було відомо ще з початку 2023 року, але прямої заміни літак на разі не отримає.

Літак-розвідник виконав останнє бойове завдання на базі Рамштайн Фото: U.S. Air Force

Остання місія для Е-8 відбулася 26 червня 2023 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді літак експлуатував 10-й експедиційний повітряно-десантний загін командування та управління, який розгорнуто в Європі. На пенсію літак провели на домашній базі в Джорджії. До цього моменту JSTARS виконував критично важливу розвідку для командування, включно з польотами безпосередньо над Україною напередодні повномасштабного вторгнення.

Розвідка над територією України, кінець грудня 2021 року

Літак виконував свої завдання ще під час "Бурі в пустелі" у 1991 році, потім на Балканах. JSTARS цінували за здатність поєднувати командування та контроль на полі бою разом зі збором розвідувальної інформації. Для цього у нього були радари типу SAR, які створювали мапу місцевості на дистанції. Також він має індикатор рухомих цілей GMTI, який може відстежувати рух транспорту на великій території.

Кабіна льотчиків E-8 Фото: U.S. Air Force

Нагадаємо, 22 вересня у США вийшла на пенсію перша бойова льотчиця винищувача F-15E у Повітряних силах.

28 серпня ЗМІ писали, що Ізраїль очікує отримати новітній літак-розвідник ORON.