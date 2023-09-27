Адаптація до винищувачів F-16: у ПС показали підготовку на авіаційних симуляторах (відео)

Майже всі бригади тактичної авіації мають авіаційні симулятори. Вони дозволяють не прив'язуватися до конкретних локацій, та часу.

Українські пілоти розповіли, як відбувається адаптація до винищувачів F-16. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram.

"Звісно, наша мета — повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що поки льотчики Повітряних сил б'ються за українське небо та знищують ворога на землі, деякі українські пілоти вчаться літати на F-16 за кордоном. Коли з'являється вільний час в льотчиків ПС, вони знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності та виконують спільні місії у повітряному просторі України у складі пари, ланки, ескадрильї, при цьому перебуваючи в різних регіонах країни.

Льотчик-винищувач Су-27 Андрій наголосив, що майбутнє саме за винищувачами F-16, тому потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, системи озброєння та його застосування.

Пілоти опублікували відео, на якому показали, як відбуваються тренування на винищувачах у віртуальній реальності, яка дозволяє не прив'язуватися до конкретних локацій та часу. Крім цього, льотчики показали з чого складається ця система — ручка керування літаком, окуляри віртуальної реальності, ручка керування двигуном, монітор, системники та педалі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в розпорядженні практично у всіх бригад тактичної авіації є авіаційні симулятори. Це дозволяє пілотам зі знанням англійської мови і з володінням візуальних навичок швидше опановувати західні винищувачі у Європі чи США.

У сюжеті український пілот порівняв винищувач F-16 та літак, яким наразі користуються українці. Зокрема, у F-16 стоять цифрові прилади, тоді як в українських — багато перемикачів, які варто було б звести в одну систему. Крім цього, винищувач спростив би задачі з прикриття ударною авіації та завдання ракето-бомбових ударів по позиціях ворога.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Данія обіцяла передати шість літаків до кінця року. Крім цього країна передасть 19 винищувачів F-16 протягом кількох років.

21 вересня стало відомо, що Бельгія може передати ЗСУ свої літаки F-16. Зі слів прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, важливим є те, наскільки бельгійські літаки можуть бути корисними Україні.