Військова допомога Литви: ВМС України отримали комплекти радіолокаційного обладнання

У Міноборони Литви зазначили, що обладнання призначене для забезпечення морського спостереження і допоможе краще оцінювати ситуацію на морі.

Міністерство національної оборони Литви продовжує надавати військову підтримку Україні. Як повідомила 27 вересня пресслужба Міноборони країни, ВМС Литви передали Військово-морським силам України комплекти радіолокаційного обладнання.

"Радарні установки призначені для забезпечення морського спостереження і розвитку можливостей сприйняття морського середовища. Цю техніку відправили, виходячи з потреб і запиту ВМС України", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим міністр національної оборони Арвідас Анушаускас заявив, що це обладнання зміцнить можливості українських морських сил у плані морського спостереження, а також допоможе краще оцінювати ситуацію на морі.

"Для України, спустошеної російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими не тільки для захисту її територіальних вод, а й для забезпечення безпеки її громадян", — зазначив він.

У публікації також ідеться, що Литва не тільки надає ЗСУ необхідне військове обладнання, а й бере активну участь у підготовці українських бійців, забезпечує лікування та реабілітацію українців, а також виділяє кошти в міжнародні фонди, які надають допомогу Україні.

"Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки нові 200 млн євро у межах європейського пакета військової підтримки України", — підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 вересня під час виступу перед американськими чиновниками й бізнесменами заявив, що військова допомога США допомогла Україні вистояти, і тепер російський лідер змушений "розважати" делегацію з Північної Кореї і просити допомоги в Ірану.