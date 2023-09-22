Тримаємося бульдожою хваткою: Україна може перемогти імперію зла у війні, — Зеленський (відео)

За словами президента України, американська військова допомога допомогла Україні вистояти. Тепер очільник Кремля змушений "розважати" делегацію з Північної Кореї і просити допомоги в Ірану, принижуючи себе. Це демонструє його слабкість.

Related video

У ніч на 22 вересня президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська виступили в Національному архіві США у Вашингтоні перед американськими чиновниками та підприємцями. Під час своєї промови український лідер подякував американцям за надану допомогу у війні з російським агресором.

За словами Зеленського, він у Національному архіві США помітив телеграму Авраама Лінкольна до генерала Гранта, яка його надихнула.

"Тримайся бульдожою хваткою, гризи і душі, скільки можеш", — процитував документ Зеленський.

Він зазначив, що ці слова допомогли Сполученим Штатам і відображають їхню мужність і віру.

"Слова Президента Лінкольна відображають саме те, як воюють українці. У наших переможних битвах за Київ, Харків і острів Зміїний у Чорному морі. У нашій битві за Бахмут, де наші солдати йдуть уперед, незважаючи на труднощі. У нашій битві за кожен сантиметр української землі", — заявив Зеленський.

За його словами, українські солдати гризуть і душать російських окупантів. Росія ще ніколи не зустрічала такого опору. Більше Кремлю і президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться підкорити жодну націю.

"Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була під загрозою потрапляння до сфери впливу Москви", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що американська військова допомога допомогла Україні вистояти. Тепер очільник Кремля змушений "розважати" делегацію з Північної Кореї і просити допомоги в Ірану, принижуючи себе. Це демонструє його слабкість.

"Україна платить найвищу ціну за захист свободи та глобальної безпеки. Кожен день і кожну ніч Росія продовжує свій терор ракетами та іранськими безпілотниками. Але щодня наша єдність залишається сильною", — сказав глава держави.

Він висловив упевненість у тому, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на битву з Росією.

"Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою. Сьогодні не імперія зла, а тільки відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна", — зазначив президент.

Зеленський сказав, що під час розмови з президентом США Джо Байденом 24 лютого 2022 року світ ще не вірив в Україну, оскільки на її територію увірвалися довгі колони російської військової техніки.

"Але я запевнив його, що ми не здамося. І він підтвердив, що Америка буде з нами стільки, скільки потрібно. Конгрес США підтвердив це. Україна завжди буде вдячна за це", — заявив Зеленський.

Перша леді України Олена Зеленська зі свого боку заявила, що боротьба за свободу є частиною українського характеру. Вона заявила, що коли Росія почала вбивати українських дітей, світ почав відчуватися маленьким, оскільки порушення прав людини в одному місці — все одно, що порушення прав людини на іншому кінці світу.

За її словами, американська військова допомога змогла зберегти сотні тисяч життів в Україні, а зараз в українців є можливість продовжувати боротьбу.

Виступ Володимира та Олени Зеленських у Національному архіві США

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Білого дому. На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.