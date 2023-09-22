"Як два друга": Дуда заявив про готовність зустрітися із Зеленським

Польський президент заявив, що суперечка, яка виникла між Варшавою і Києвом, стосується дуже невеликого відрізка українсько-польських відносин, тому "не потрібно підвищувати градус емоцій".

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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що готовий поговорити з президентом України Володимиром Зеленським "щойно буде можливість". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24 22 вересня.

За словами Анджея Дуди, він досі не зустрівся з Володимиром Зеленським, насамперед, через обумовлений час зустрічі. Польський лідер зазначив, що на той момент він стояв на трибуні і виголошував промову.

"Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо розмовляти при світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми будемо розмовляти віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації", — сказав президент Польщі.

На запитання про те, чи вважає Анджей Дуда своїм другом Володимира Зеленського, польський лідер відповів ствердно.

Президент Польщі заявив, що останніми днями сталося багато "надмірних інтерпретацій, фальсифікацій, маніпуляцій різного роду заявами, включно з простою неправдою".

Він також наголосив, що розбіжності, які виникли між Варшавою та Києвом, стосуються дуже невеликого відрізка українсько-польських відносин, тому "не потрібно підвищувати градус емоцій".

Нагадаємо, 21 вересня Анджей Дуда сказав, що слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маровецького щодо відмови передавати зброю Україні журналісти витлумачили найгіршим чином.

Ми також писали про те, що 21 вересня президент Литви Гітанас Науседа розповів про переговори з Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським і заявив про необхідність "якнайшвидше" розв'язати розбіжності, що виникли між Варшавою і Києвом.