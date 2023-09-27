"Воїни знищують росіян": командувач ЗСУ заінтригував "гарними новинами" з фронту (відео)

Генерал Олександр Тарнавський підкріпив свої слова відео з фронту, на якому FPV-дрон наздоганяє російську БМП. У підрозділі "Кобра" заявили, що спроба втечі ЗС РФ була марною.

Бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував "гарні новини" з фронту. Про це відомо з його публікації в соцмережах від 27 вересня.

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", — написав він.

Також командувач опублікував кадри з передової, на яких український дрон "знешкоджує" техніку ЗС РФ. Відео було зняте воїнами з підрозділу аеророзвідки "Кобра" 75 батальйону 102 бригади ТрО.

"Бійці групи "Кобра" 75 батальйону уразили ворожу БМП за допомогою FPV-дрона. Марно намагався ворог втекти — дрон виявився швидшим", — розповіли захисники.

Нагадаємо, речник Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун заявляв, що там ЗС РФ щодня втрачають 6-10 артилерійських систем. З його слів, "скоро будуть хороші новини".

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти втратили підступи до звільнених Кліщіївки та Андріївки. Він підкреслив, що ці населені пункти для ворога "як валіза без ручки, яку і нести важко, і кинути складно".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як загарбники готуються до просування ЗСУ. З його слів, росіяни зводять під містом додаткові укріплення та завершують будівництво кількох мостів.