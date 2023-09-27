"Жест доброї волі" або ліквідація: боєць ЗСУ передрік долю російських військ під Бахмутом (відео)

За словами Кирила Сазонова, план ЗС РФ із захоплення Бахмута від самого початку був приречений на провал, адже місто розташоване в низині. Відповідно, у Сил оборони є можливість постійно обстрілювати противника.

Українські військові продовжують контрнаступ за кількома напрямками, зокрема й у районі Бахмута. У російських окупантів усе знову йде не за планом. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі телеканала "Еспресо" 27 вересня.

За його словами, боротьба за Бахмут від самого початку була приречена на провал у супротивника, тепер у них залишається всього лише кілька варіантів, але кожен із них передбачає втрату цієї території. Відрізняються лише умови.

"Від самого початку було зрозуміло, що Бахмут розташований у низині, поруч висоти і логічно було запустити ворога в місто та розстрілювати в самому Бахмуті. Тоді загарбники пішли на м'ясні штурми і за Бахмут розгорнулася довгострокова битва. Зараз вони в Бахмуті, а наша артилерія на висотах", — ідеться в повідомленні.

На північному фланзі ЗСУ перебувають у районі Часового Яру, на південному — біля Кліщіївки та Андріївки. Також велику роль відіграє вогневий контроль над трасами, які проходять через місто.

Поки що артилерія українських захисників не дістає до траси Бахмут — Лисичанськ, але й це незабаром зміниться. Після цього забезпечувати свої війська противнику буде вкрай складно.

"На півночі від Бахмута тривають запеклі бої біля Богданівки, Григорівки, але поруч Берхівське водосховище звідки видно околиці Бахмута. Всю логістику противника ми візьмемо під вогневий контроль. Тобто ЗСУ братимуть Бахмут у кільце, і у ворога вибір невеликий — або "жест доброї волі", або ми їх знищимо, як було в Андріївці", — додав Кирило Сазонов.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут. Сили оборони дуже ретельно планують операції для деокупації Бахмута, а підходи до звільнення міста будуть зовсім іншими, через роботу артилерії та авіації.