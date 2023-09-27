"Сталінська якість з минулого століття": ЗСУ знищили раритетну гаубицю ЗС РФ (фото)

На думку військового аналітика, дефіцит ствольної артилерії у ЗС РФ продовжує прогресувати у своїй яскравій формі деградації.

На одному з напрямків підрозділ ЗСУ "птахи Мадяра" знищили раритетну російську гаубиці, яка розроблялася ще за часів Сталіна. Це свідчить, що в росіян складно зі ствольною артилерією. На це звернув увагу військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Птахи Мадяра" зафільмували знищення російської 85-мм гаубиці Д-44. Її поява на фронті вказує на великі проблеми у росіян зі ствольною артилерією.

"Гаубиця, яка розроблялася у 1940-х. Те, про що російська пропаганда сказала б — сталінська якість. А я скажу – дефіцит ствольної артилерії продовжує прогресувати у своїй яскравій формі деградації", — вважає Коваленко.

Знищення російської 85-мм гаубиці Д-44

Він додав, що гаубиця Д-44 має дальність стрільби трохи більше 15 км, але її точність бажає кращого. Вона здатна випускати до 20-25 снарядів за хвилину, але жоден з них за межами ефективної зони 1,5 км не може потрапити в ціль.

"Випущено таких гаубиць свого часу на "Уралмаші" було 10 918. Хочу особливо на цьому акцентувати увагу, 10 918 гармат з 1946 по 1954 р.р. Тобто, 1213 гармат на рік або 3 гаубиці на добу. Сучасна ж Росія може лише знімати Д-44 із консервації та відправляти до зони БД в Україну", — написав Коваленко.

Він зауважив, що у Росії немає тих майже 11 тисяч гаубиць, але той факт, що ЗС РФ стали розконсервувати такі раритети, а не "Гіацинт-Б" або "Мста-Б", Д-20, Д-30, є красномовним.

Нагадаємо, що 24 вересня Сили оборони показали, як знищили російський танк. Безпілотник завдав ефективного удару по ньому, а за кілька секунд стався потужний вибух, який повністю знищив техніку росіян.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському напрямку, в той час як ЗС РФ робить спроби контратаки біля Куп'янська.