Всередині нічного наступу під Бахмутом: CNN показав просування бійців ЗСУ

Спочатку українські військові закидали окупантів з дрона, потім підключилась артилерія, "Гради", міномети та бронетехніка. Бійці CODE 9.2 ретельно готували наступальну операцію.

Українські бійці проводять наступальні дії не тільки вдень, але й вночі. Журналісти CNN показали, як просуваються Сили оборони під Бахмутом.

Сили оборони оснащені західними приладами нічного бачення, безпілотники в небі також мають БПЛА з оптикою, яка дозволяє бачити вночі. Українські військові з підрозділу CODE 9.2 наступають посеред ночі в районі Бахмута.

"Ми будемо бити по їхній першій лінії, а наші хлопці будуть наступати на ворога. Безпілотники бачать вночі, як вдень. Ми бачимо піхоту, ми бʼємо по техніці, гарматам, по всьому, що нам потрібно знищити", — каже один з операторів БПЛА "Грув".

Автори додають, що "Грув" використовує український гексакоптер Vampire, який придбаний урядом. Він оснащений тепловізором та може нести до 15 кг корисного вантажу. Під час операції військові знищили російський танк Т-90, кілька броньованих машин та іншу техніку.

Коли атака безпілотників набирала обертів, то інші підрозділи увімкнулися: почала "насипати" артилерія касетними боєприпасами. До них підключились "гради" та міномети, а БМП йдуть на штурм російських позицій. Командир 9.2 "Флінт" каже, що операцію ретельно готувались тижнями.

Гексакоптер ЗСУ

Також "Грув" повідомив, що на фронт повернулись ПВК "Вагнер".

"Так, вагнера теж тет. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", — сказав військовий.

Нагадаємо, 28 вересня ЗМІ писали, що Володимир Зеленський натякав на деокупацію Бахмута та двох інших населених пунктів.

26 вересня в Генштабі повідомили, що дві сотні поранених окупантів привезли до лікарні в Первомайську.