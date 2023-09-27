Загроза субмарин НВАК: у США відновили програму підводного шпигунства часів "холодної війни"

Китайські військові активно працюють над створенням так званої Великої підводної стіни. У зв'язку з цим американські ВМС вирішили запустити програму IUSS для комплексного стеження за морським дном і виявлення китайських підводних човнів.

У відповідь на розвиток ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) та її Великої підводної стіни США відродили одну зі своїх програм підводного шпигунства часів "холодної війни". У межах цієї програми американські ВМС запустили модернізовану інтегровану систему підводного спостереження (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS). Про це 26 вересня повідомили оглядачі Zona Militar.

У матеріалі зазначено, що програма IUSS охоплює використання підводних акустичних мереж, суден спостереження і нових технологій, як-от підводні безпілотники і портативні датчики.

Донедавна в рамках цієї програми здебільшого вивчали звуки морських мешканців і шуми, які видають крижані покриви в міру потепління планети. Однак в останні місяці акцент з екологічних завдань змістився в бік виявлення підводних човнів.

Дрон ВМС США Triton на сонячних батареях, які можуть працювати на поверхні океану і під нею

Історія програми шпигунства

Програму підводного шпигунства в США було розпочато в 1950-х роках із системи виявлення підводних човнів, відомої як Sound Surveillance System. Назва змінилася на IUSS 1985 року, коли стаціонарні дроти були доповнені технологією, відомою як Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS).

Тим часом про існування цієї програми стало відомо тільки 1991 року, коли розпався СРСР і закінчилася "холодна війна".

Що таке Велика підводна стіна

Відновлення програми відбувається в той час, коли Китай активізував військові навчання в районі Тайваню, що викликає побоювання з приводу можливого конфлікту на острові на тлі претензій Пекіна.

У зв'язку з посиленням військової присутності Китаю в Тихоокеанському регіоні НВАК розробляє власну програму морського шпигунства, відому як Great Undersea Wall (Велика підводна стіна). Ця система, будівництво якої вже ведеться, складається з кабелів, оснащених датчиками гідролокаційного прослуховування, прокладених уздовж морського дна в Південно-Китайському морі.

Макет "Великої китайської підводної стіни"

Частиною цієї системи є і надводні кораблі, які повинні будуть відстежувати в режимі реального часу надводні та підводні цілі потенційного противника. Китайська сторона стверджує, що проєкт може серйозно нівелювати перевагу американських і російських підводних човнів і посилити контроль Китаю в Південно-китайському морі.

"Для вирішення цієї проблеми ВМС США планують розгорнути флот безпілотних морських апаратів для прослуховування ворожих суден і розмістити на морському дні портативні датчики у вигляді "підводних супутників" для виявлення підводних човнів", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що між Китаєм і Філіппінами зростає напруженість. За інформацією The New York Times, 25 вересня берегова охорона Філіппін зняла китайський бар'єр, який утримував філіппінські рибальські човни, пославшись на те, що цей об'єкт становив небезпеку для судноплавства, що є явним порушенням міжнародного права.