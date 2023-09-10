Низька ефективність. Які наслідки може мати "розлучення" між ВМС США та Кіберкомандуванням

Якщо ВМС США і Кіберкомандування розділять, то від цього Військово-морські сили тільки програють. У них не залишиться таких можливостей, які дають кіберфахівці. Однак для збереження паритету потрібно змінити підхід і самих ВМС.

Related video

Роздратований повідомленнями про низьку ефективність ВМС США в кібернетичних операціях, Конгрес звернувся до МО з незвичайним проханням. Закон про асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік наказує міністрові оборони до 2024 року подати Конгресу доповідь про те, чи слід ВМС і далі надавати персонал для складу Кіберкомандування США. Цей запит передбачає безпрецедентну можливість того, що те чи інше відомство зможе не надавати свої сили об'єднаному командуванню.

Фокус переклав статтю Кріса К. Демчака, Майкла Познанського і Сема Тангреді про те, як зміняться ВМС США після розлучення з Кіберкомандуванням.

Можливо, положення Закону про асигнування на національну оборону є всього лише проявом роздратування з боку Конгресу. Але в будь-якому разі наслідки виходу ВМС зі складу Кіберкомандування будуть далекосяжними. Вони завдадуть шкоди ВМС, Кіберкомандуванню і обороні країни загалом. ВМС може зазнавати труднощів із залученням та утриманням талановитих фахівців у галузі кібернетики, набуттям відповідного досвіду і спільної компетенції персоналом ВМС, доступом до відповідних ресурсів, новими бюрократичними непорозуміннями і юридичними повноваженнями. Крім того, без участі ВМС у плануванні та операціях Кіберкомандування може випустити з уваги особливості морської сфери при підготовці до великого індо-тихоокеанського конфлікту. Нарешті, виключення ВМС зі складу Кіберкомандування знижує ефективність спільних операцій, необхідних для успішного проведення кампаній проти рівної за всіма параметрами держави в умовах дедалі більш ворожого кібернетичного світу.

Виключення ВМС зі складу Кіберкомандування знижує ефективність спільних операцій, необхідних для успішного проведення кампаній проти рівної за всіма параметрами держави в умовах дедалі більш ворожого кібернетичного світу

Замість того, щоб відокремлюватися, ВМС повинні надати своїм майбутнім кібернетичним підрозділам достатньо інструментів, підготовки і талантів для успішної роботи в кіберкомандуванні. Звичайно, існують альтернативні варіанти розвитку подій, які змінили б наведений тут сценарій, наприклад, створення окремої кіберслужби (що в Законі про асигнування на національну оборону також визначено як таке, що заслуговує на вивчення) або передача ВМС місії кіберкомандування корпусу морської піхоти. Хоча ретельний розгляд цих варіантів виходить за рамки нашої статті, суть у тому, що односторонній вихід ВМС з кіберкомандування тягне за собою виключно негативні наслідки.

Розчарування в результатах діяльності ВМС у кіберпросторі

У 2018 році, коли Кіберкомандування США отримувало нові можливості та повноваження, багато сенаторів ставили собі питання, чому бюджетні запити ВПС і армії на кіберпростір більш ніж удвічі перевищують бюджети ВМС і чому деякі вимоги ВМС залишаються без фінансування. У складі Десятого флоту — силового компонента Кіберкомандування ВМС – кіберпростір залишається лише однією з сфер діяльності, що конкурують за ресурси. Командувач кібернетичним командуванням флоту одночасно є командувачем Десятого флоту і відповідає за надання цих ресурсів. Такий стан справ не забезпечує достатньо ресурсів для кібернетичних операцій. Під час слухань у комітеті зі збройних сил Палати представників, присвячених бюджетному запиту ВМС на 2023 фінансовий рік, представник Джеймс Лангевін висловив побоювання з приводу стану кібернетичних сил ВМС. Він також зазначив, що "у 28 сторінках письмового звіту міністра до сьогоднішнього заходу, що відображає головні пріоритети ВМС, кібернетика не згадується жодного разу".

У ВМС відсутні так звані "відомчі кібернетичні сили", здатні ефективно виконувати такі завдання, як "забезпечення безпеки морських ліній зв'язку" за межами 12 морських миль від американських берегів

Частково проблема полягає в тому, що у ВМС не було єдиного визначення кіберпростору. Замість цього три спільноти – офіцери криптологічної служби, фахівці з інформаційних технологій та інженери кібернетичної війни – мають різні функції та обов'язки. Крім того, у ВМС відсутні так звані "відомчі кібернетичні сили", здатні ефективно виконувати такі завдання, як "забезпечення безпеки морських ліній зв'язку" за межами 12 морських миль від американських берегів.

Закон про асигнування на національну оборону на 2023 рік безпосередньо вирішує деякі з цих проблем і закликає розглянути інші. Що стосується роздробленості знань у галузі кібернетики, то закон наказує ВМС створити спеціальний кібернетичний "цілевказівник" – професійну спеціалізацію, окрему від офіцерів криптології. Створення посади кіберспеціаліста раніше обговорювалося у ВМС, але тепер це просто необхідно. Щоб забезпечити офіційне створення нової кіберспільноти ВМС, Конгрес зобов'язав офіцерів-криптологів ВМС не командувати персоналом кібероперацій.

Як уже згадувалося, в останньому законі про повноваження міністра оборони міститься конкретний заклик розглянути питання про те, "чи повинні ВМС більше не відповідати за розробку і представлення сил Кіберкомандуванню США у складі Сил кібернетичної місії або Сил операцій у кіберпросторі". Хоча це положення явно відображає невдоволення Конгресу, воно передбачає бажання знайти дієве рішення, звертаючи увагу на проблеми, що стосуються кібернетики у ВМС, безпосередньо на рівні міністра оборони. Вимога провести спеціальний розгляд підвищує ймовірність того, що Міністерство оборони чинитиме тиск на ВМС з метою реорганізації їхніх кібернетичних сил і, можливо, надання їм більш схожої з іншими відомствами форми. Ще занадто рано говорити про те, що в кінцевому підсумку станеться в результаті цього розгляду, вже зараз очевидно, що розлучення ВМС і Кіберкомандування буде шкідливим як для ВМС, так і для Кіберкомандування. Від самого початку таке рішення суперечитиме прагненню Конгресу зміцнити кібернетичні засоби ВМС, як це передбачено іншими положеннями того ж законопроєкту про оборону.

Ослаблення ВМС

Відмова від включення кібернетичних підрозділів ВМС до складу Кіберкомандування підірве майбутню кіберкомпетентність ВМС за шістьма основними напрямами.

Набір та утримання кіберперсоналу

ВМС уже відчувають труднощі з набором кіберперсоналу. Відомство пропонує невизначений кар'єрний шлях, обумовлений незрозумілим статусом у загальній організації інформаційної війни. ВМС не горить бажанням вводити бонуси і виплати за утримання на рівні інших відомств. Втрата кар'єрного досвіду в повнофункціональному і більш престижному Кіберкомандуванні відлякає деяких найперспективніших рекрутів. Кіберперсонал середньої ланки, найімовірніше, буде незадоволений відсутністю рівних можливостей і статусу в співтоваристві, пов'язаному з його сферою діяльності, що зробить утримання ще більш проблематичним.

Втрата кар'єрного досвіду в повнофункціональному і більш престижному Кіберкомандуванні відлякає деяких найбільш перспективних рекрутів

Зниження досвіду та спільної компетенції

У результаті у бойових кібервійськ ВМС не буде можливості отримати весь необхідний досвід. Вони не тільки не знатимуть можливостей, практики і процедур інших відомств, а й не отримають досвіду, який народжується при розробці, комплектуванні, ухваленні рішень і проведенні кібероперацій більш високого рівня на національному рівні та рівні Міністерства оборони. Спільна професійна військова освіта, що ґрунтується на аудиторних заняттях, не замінить практичного відпрацювання навичок у кіберкомандуванні або розвитку кіберкомпетентності ВМС у царині втілення задуму командира за умови складності, терміновості та делікатності всього спектра кібероперацій.

Ба більше, офіцери і матроси ВМС повинні будуть вивчити весь спектр кібероперацій, включно як з наступом, так і з обороною, тоді як їхня роль у розвитку кібернетичної компетентності буде обмежена здебільшого оборонними і юридично жорсткими рамками. Оперативний досвід у наступі (або тісна співпраця з тими, хто виконує наступальні завдання) необхідний для ефективності в обороні. Для кіберзахисту ВМС знадобиться глибоке розуміння тактики зловмисників, способів пошуку вразливостей, розмаїття тактик, прийомів і процедур, які використовуються зловмисниками для протидії захисним заходам, оперативних завдань, що стоять перед зловмисниками, і способів випередження розвитку інновацій з боку зловмисників. Експертиза в царині оборонних кібероперацій вимагає не лише знання різних способів атак, моніторингу, найкращих практик і вміння відновлюватися після злому. Навіть традиційний пошук загроз у власних мережах не дає того досвіду, який необхідний для передбачення інновацій та гнучкості противника. Доти, доки законодавство не зміниться, основні повноваження в галузі наступальних кіберпрограм належатимуть подвійному командувачу кіберкомандуванням. Мислення з позиції противника дуже важливе для оборони, але практичний досвід наразі можна отримати тільки працюючи в передових кіберкомандах Кіберкомандування або в їхньому складі.

Обмежений доступ до надійної інфраструктури

Військово-морський флот навряд чи матиме або витрачатиме кошти на відтворення широкого спектра навичок та інфраструктури, до яких він отримує доступ сьогодні як складова частина Кіберкомандування. Завдяки своїм відносинам з Агентством національної безпеки і контролю над власним бюджетом Кіберкомандування має у своєму розпорядженні значні обсяги кіберінфраструктури, що перевершують ті кошти, які ВМС могли б виділити на кібернетику. Після виведення сил зі складу Кіберкомандування і навіть за найблагородніших намірів двох великих організацій, які ведуть переговори за обмежені ресурси, кіберкоманди ВМС ніколи не отримають доступу до такого обсягу коштів, які необхідні для підтримання повноцінного кіберзахисту, не кажучи вже про досить компетентні наступальні сили.

Військово-морський флот навряд чи матиме або витрачатиме кошти на відтворення широкого спектра навичок та інфраструктури, до яких він отримує доступ сьогодні як складова частина Кіберкомандування

Зміцнення бюрократичних стін

Якщо ВМС покинуть Кіберкомандування США, то, звертаючись по кібердопомогу до Кіберкомандування або інших служб, вони опиняться по інший бік бюрократичної стіни генеральських штабів. Небажання допомагати може проявитися особливо яскраво, якщо кіберкомандування буде змушене взяти на себе витрати на персонал і ресурси у зв'язку з відсутністю підтримки з боку ВМС. Пріоритети ВМС матимуть ще меншу вагу, ніж зараз. Відсутність військово-морського персоналу означає, що жоден із майбутніх командирів Кіберкомандування не матиме військово-морської освіти, а відсутність такого досвіду сприятиме тому, що вони, навмисно чи ні, віддаватимуть перевагу персоналу і проблемам свого власного відомства. Неясно, чи буде командувач кіберкомандуванням флоту продовжувати особисто підпорядковуватися командувачу кіберкомандування в разі виведення з його складу компонента ВМС. Це може ще більше посилити потенційну замкнутість.

Юридичні повноваження

Для отримання адекватних робочих знань про кіберзлочини необхідний практичний розвиток досвіду, для чого, як правило, потрібні юридичні повноваження, що надаються кіберкомандуванню, а не окремим відомствам. Без цих практичних знань ВМС, як і раніше, матимуть право брати участь у спільних кібернетичних операціях, але згодом інші служби і саме Кіберкомандування можуть не захотіти включати у свою команду менш досвідчених співробітників ВМС. Наразі точиться дискусія про те, чи повинні юридичні повноваження з проведення наступальних кібероперацій залишатися виключно за Кіберкомандуванням і не передаватися командувачам військ. З низки причин, включно з координацією дій, обмеженням ризиків супутньої шкоди і недопущенням дружнього вогню, кіберкомандування тривалий час не хотіло передавати повноваження з проведення наступальних кібероперацій за межі свого оперативного командування. Якщо ВМС зрозуміють, що їм потрібен наступальний потенціал, і візьмуться за створення власних сил кібернетичного наступу, але ні законодавство, ні виконавчі директиви не зміняться, то ці підрозділи або представлятимуть нетривіальну можливість руйнівного перехресного кібернетичного вогню, або, що вірогідніше, будуть сильно обмежені в діях, які вони мають право виконувати в мирний час. Якщо розлучення з кіберкомандуванням призведе до істотного дефіциту кіберможливостей, то делегування таких повноважень може так і не відбутися, навіть якщо ВМС вестимуть основну частину бойових дій на великому театрі.

Зростання невизначеності

Виведення особового складу ВМС зі складу Кіберкомандування не означає, що служба припиняє інші види взаємодії з Агентством національної безпеки. Взаємодія з Агентством національної безпеки через співробітників криптологічної служби триватиме. Як і раніше, ВМС матимуть можливість брати участь у спільних кіберопераціях. Агентство з оборонних інформаційних систем продовжуватиме захищати "бек-офіс" усього Міністерства оборони. Можна припустити, що інші служби візьмуть на себе виконання кібернетичної національної місії Кіберкомандування, включно з обов'язками зі складання навчальних програм з кібернетики, які наразі покладено на ВМС. У 2022 році Кіберкомандування отримало розширені бюджетні повноваження і взяло на себе передову підготовку кіберперсоналу своїх сервісних компонентів. Неясно, яким чином ВМС, відокремлені від Кіберкомандування, отримають вигоду від цієї підготовки – можливо, їм доведеться платити, як це повинно робити будь-яке зовнішнє агентство (але не служба). Розрив між тим, що вивчають і можуть надати інші служби, і тим, що вміють робити офіцери і рядові ВМС у кібернетичних операціях після розгортання, може виявитися досить значним. Навряд чи кібернетичні сили ВМС будуть готові до великомасштабних гібридних бойових дій, які можуть виникнути в майбутньому.

Навряд чи кібернетичні сили ВМС будуть готові до великомасштабних гібридних бойових дій, які можуть виникнути в майбутньому Фото: U.S. Army

Ослаблення кіберкомандування і не тільки

Кіберкомандування може втратити не тільки активи, якщо ВМС в односторонньому порядку будуть відсторонені від участі. Один з основних бойових доменів – морське середовище – не буде автоматично представлений у всьому спектрі діяльності Кіберкомандування. Без вбудованого військово-морського представництва морським цілям і проблемам, найімовірніше, приділятимуть менше уваги на щоденній основі, чи то через обмежену організаційну увагу, чи то через недостатню поінформованість щодо цілей, які мають стосунок до морського простору. Розлучення додає ще один шов в оперативну координацію в рамках всієї спільноти Міністерства оборони.

Хоча кібероператори із сухопутних військ або ВПС можуть згодом освоїти цілу низку складних систем, їм, найімовірніше, буде складніше забезпечити заміну представництву морських і специфічних служб під час ухвалення рішень у кіберкомандуванні. Кожна традиційна сфера ведення бойових дій має свої активи, концепції та оперативний внесок, які іноді перетинаються, а іноді конфліктують з іншими. Зокрема, морське середовище передбачає високий ступінь мобільності та унікальні можливості для заплутування, обману і доступу. Розуміння унікальних особливостей кораблів, портів та інших морських платформ, чи то автоматична ідентифікаційна система, чи то інші навігаційні можливості, дає кібероператорам додатковий контекст для розуміння морських мереж, які вони захищають або атакують. Об'єднаним силам армії, ВПС або кібернетичних агентств було б важко ефективно діяти в морському середовищі, "підключаючи свої спільні ноутбуки до систем, які перебувають в оперативній відповідальності командувача ВМС".

Брак військово-морського представництва може також перешкоджати здатності Кіберкомандування "операціоналізувати бойовий простір", оскільки в оперативній картині не враховуються морські чинники. Концепція нинішнього командувача Кіберкомандування США генерала армії Пола Накасоне закликає організацію "забезпечити відповідність кожного процесу… оперативній обстановці в кіберпросторі". Без присутності в залі операторів, орієнтованих на морську тематику, які могли б допомогти визначити вимоги і зробити свій внесок в обговорення оцінювання бойового збитку стосовно відповідних платформ тощо, може скластися спотворена картина. Якщо ВМС несподівано виділять значні кошти на придбання, утримання та розвиток власних кіберфахівців для тісної та багато в чому унікальної роботи з ударними групами передового базування та окремими бойовими кораблями, то Кіберкомандування змушене не тільки конкурувати з ВМС за цих фахівців, а й координувати з ними свої дії ізольованими каналами, щоб уникнути перетину цілей в операціях.

Рішення міністра оборони, що дозволяє ВМС відмовитися від участі в Кіберкомандуванні, може створити прецедент, який вплине на сприйняття цінності інтеграції як такої. Чи може служба, що зазнає труднощів із забезпеченням адекватної роботи, отримати право обирати, в якому бойовому командуванні їй працювати? Штатний розклад кіберкомандування наразі вимагає витрат ресурсів для всіх відомств. За можливих сценаріїв ведення бойових дій ВПС, можливо, вважатимуть економічно ефективнішим спрямувати більше персоналу та ресурсів у штаби бойових командувань, що підтримують, наприклад, експедиційну пілотовану авіацію, а не в таку сферу, як кібернетика, яка може не сприйматися як вирішальна. Хоча важко уявити собі, що армія відмовиться від участі в штабі Індо-Тихоокеанського командування США, виходячи з того, що роль сухопутних військ буде обмежена в передбачуваному сценарії розвитку подій у Східній Азії, така можливість існує, якщо буде прийнято "політику відмови" командування. Питання про те, чи є бажаною норма спільних дій, згідно з якою всі відомства мають практично рівну частку в кожній місії, виходить за межі цієї статті, але, безумовно, надання відомствам можливості відмовитися від участі підриває зусилля з об'єднаної оборони.

Питання про те, чи є бажаною норма спільних дій, згідно з якою всі відомства мають практично рівну частку в кожній місії, виходить за рамки цієї статті, але, безумовно, надання відомствам можливості відмовитися від участі підриває зусилля з об'єднаної оборони Фото: U.S. Army

Пошук творчих альтернатив

Одним з альтернативних підходів може стати створення окремої Кіберслужби, подібної до Космічних сил США. Якщо ВМС не можуть дозволити собі створити і надати достатньо кваліфіковані сили, то чому це має робити будь-яка інша служба? Закон про асигнування на національну оборону на 2023 рік прямо передбачає вивчення такої можливості, яка фактично виключить усі відомства зі складу Кіберкомандування. Це може призвести до того, що всі служби зіштовхнуться з тими самими потенційними кібердефіцитами, що й при розлученні ВМС і Кіберкомандування.

Друга ідея полягає в тому, щоб ВМС передали всі функції Кіберкомандування морській піхоті, яка за законом є рівноправною військово-морською службою. Колишній комендант корпусу морської піхоти генерал Девід Бергер слідом за всіма останніми комендантами рішуче заявляв, що корпусу морської піхоти необхідно повернутися до морських і військово-морських операцій, створивши місію "контроль із суші". Корпус також висловив тверду рішучість розвивати передові кібернетичні можливості відповідно до традиційної і незмінної прихильності до ведення загальновійськової війни. Амфібійний персонал корпусу морської піхоти, що займається кібернетичними операціями, міг би виконувати функції командувачів районами кібервійни в ударних групах, а також бути представником ВМС у штабі Кіберкомандування.

Однак, якщо відкинути ці варіанти, то за балансом можливостей ВМС, Кіберкомандування і безпека країни лише постраждають у разі розлучення ВМС з Кіберкомандуванням. Міністр оборони має сказати Конгресу лише одне слово: "Продовжуйте".

Про авторів

Кріс К. Демчак – завідувач кафедри кібербезпеки Грейс Хоппер, а також старший науковий співробітник Інституту кібернетичної та інноваційної політики Військово-морського коледжу США.

Майкл Познанський – доцент кафедри стратегічних і оперативних досліджень і один з основних викладачів Інституту кібернетичної та інноваційної політики Військово-морського коледжу США. Має ступінь доктора філософії Університету Вірджинії.

Сем Тангреді – завідувач кафедри досліджень майбутніх військових дій компанії Leidos, директор Інституту досліджень майбутніх військових дій і старший науковий співробітник Інституту кібернетичної та інноваційної політики на факультеті стратегічних та операційних досліджень. Капітан ВМС у відставці, офіцер надводних сил, що спеціалізується на військово-морській стратегії.

Усі ідеї належать виключно авторам і не відображають позицію будь-якого підрозділу уряду США.