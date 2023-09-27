КНДР депортує військового США Тревіса Кінга, який незаконно перетнув кордон

В липні американський солдат, який мав проблеми з дисципліною, замість літака в Техас з Південної Кореї, відправився у КНДР. Пхеньян заявляє, що військовий був обурений расовою дискримінацією у ЗС США.

Американського військовослужбовця Тревіса Кінга депортують з Північної Кореї після незаконного проникнення на територію країни. Про це повідомляє Bloomberg.

В липні солдат армії США був на екскурсії у Південної Кореї, під час якої він незаконно проник на територію КНДР. Зараз Пхеньян вирішив депортувати американця після завершення всіх допитів.

"Тревіс Кінг зізнався, що незаконно вторгся на територію КНДР, оскільки був обурений нелюдським поводженням і расовою дискримінацією в американській армії і розчарований нерівноправним американським суспільством", — заявили в південнокорейському центральному телебаченні.

У заявці КНДР немає даних о том, де тримають Кінга або як і куди його повертатимуть. Ймовірно, його тримають в столиці Північної Кореї. Справа Тревіса Кінга — це перший випадок неакційного проникнення американця у КНДР за останні десятиліття. Адміністрація Джо Байдена неодноразово намагалась знайти виходи на Пхеньян, щоб звільнити свого бійця. Кім Чен Ин проігнорував неодноразові прохання про переговори.

23-річний Кінг служив у штаті Вісконсин кавалерійським розвідником з січня 2021 року. В Південній Кореї він мав проблеми із законом, його мали відправити у Техас, де йому загрожували виключення з армії. Замість літака Кінг пішов на екскурсію в селі Пханмуджом, де перебіг кордон і потрапив у КНДР. У серпні Північна Корея заявила, що Кінг шукав там притулку через несправедливе поводження в армії.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ писали, що в КНДР продемонструють нову систему L-SAM.

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